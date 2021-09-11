Sözleri dünyayı salladı! Tırnağı böyle olanlar dikkat

Tırnak kalınlaşması, çukurlaşması, oyuk ve delikler, çıkıntılar, tırnağın kaşık şeklini alması ya da çizgilenmesi bazı sağlık problemlerinin belirtisi olabilir. “Zaten uzadıkça kesip atıyoruz, ne kadar önemli olabilir ki” diye çoğu zaman önemsemediğiniz bu değişikliklerin altından çok ciddi sağlık sorunları da çıkabilir. Bu nedenle tırnaklarımızda meydana gelen değişiklikleri ciddiye alıp mutlaka bir hekime danışmalıyız.

Yüzlerce beğeni ve yorum aldı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de bir doktor, TikTok’ta, tırnakların sağlık hakkında bize çok şey söylediğini anlatan bir video paylaştı. Video çok kısa sürede 8 milyon kişi tarafından izlendi, 760 bin beğeni aldı ve yüzlerce yorum yağdı.





Aynı zamanda Sunderland Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Karan Rangarjan’ın TikTok’ta 4,2 milyon takipçisi var ve onlara her gün sağlıkla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

8 milyon takipçisinin izlediği bu videoda Dr. Karan Rangarjan, tırnaklarımızın dokusunun ve görünümünün altta yatan çeşitli sorunları işaret olabileceğini örneklerle ortaya koydu.

TikTok yıldızı doktor, hemen hepimizin tırnaklarında dönem dönem oluşan bulut benzeri beyaz lekeler, boyut olarak büyüyen ve belirginleşecek koyu renkli çizgiler, çukurlar, tırnak çatlamaları ve kırılmalarının her birinin bir sağlık sorununa işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Dr. Rangarjan, özellikle tırnaklardaki çukurlaşmanın genellikle sedef hastalığı veya egzamadan kaynaklı olabileceğini, kahverengi koyu çizginin herhangi bir yaralanmadan kaynaklanmadıysa, “Subungual melanom” adı verilen ve tırnaklarda görülen nadir bir kanser türüne işaret edebileceği konusunda takipçilerini uyardı.

Videoyu izleyenler biri “Tırnaktaki koyu çizgi bende de var ama doktorum bunun koyu ten rengine sahip insanlarda son derece yaygın olan olduğunu söyledi.” yazdı.

Bir diğeri ise “Asyalı ve Afrikalı insanlarda siyah çizginin oldukça yaygın olduğunu ve genellikle zararsız olduğunu söylemeyi unuttu.” diye yorum yazdı.

Bazıları da kendi deneyimlerini paylaştı. “Her gün oje sürmek tırnaklarımızı lekeleyebilir (sanırım, yanlış bilgi yaymak istemiyorum)” dedi.

Bir başkası deforme olmuş, çatlak tırnak için “Sonuncusu bende de var çünkü kronik bir tırnak yiyiciyim.” dedi.