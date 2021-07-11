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Dünya Sözleri çıldırttı: Ukrayna büyükelçisinden Ermenileri kudurtan ziyaret!
Dünya

Sözleri çıldırttı: Ukrayna büyükelçisinden Ermenileri kudurtan ziyaret!

Ukrayna 'nın Azerbaycan Büyükelçisi Vladislav Kanevski' nin Şuşa ziyareti sırasında Şuşa tabelasının önünde selfi çektirerek Azerbaycan lehine mesaj paylaşması, Ermenileri adeta çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:47:00 - 2021-07-11 17:48:18
Sözleri çıldırttı: Ukrayna büyükelçisinden Ermenileri kudurtan ziyaret!

 Yeni Akit / Ankara 

Ukrayna 'nın Azerbaycan Büyükelçisi Vladislav Kanevski, 44 günlük Vatan Savaşı’yla Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ’ın manevi ve kültürel merkezi Şuşa’yı ziyaret etti. Ziyaretini çektiği selfiyle ölümsüzleştiren Kanevski, paylaşımının altına da “Hayaller gerçek oldu! Azerbaycan halkının manevi başkenti Şuşa şehrimiz Karabağ’ın kalbini ziyaret ettim. Bu benim Azerbaycan’ın büyük tarihi ve kültürel mirası ve özgürlüğe kavuşmuş topraklarda geniş çaplı yapılanma çalışmalarıyla ilk karşılaşmamdı” diye yazdı.

Ermeniler çıldırdı, Azerbaycanlılar teşekkür etti!

Ukraynalı diplomatın paylaşımı Ermeni takipçiler arasında büyük rahatsızlığa neden oldu. Büyükelçi’ye hakaret eden Ermeniler, hem Ukrayna çatışmasının hem de Rusya’nın Kırım işgalinin haklı olduğu yönünde yorumlar yazarak Büyükelçi’yi protesto ettiler. Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları ise Ermenileri tiye alarak Ukrayna Büyükelçisi’ne duyarlılığından ötürü teşekkürlerini bildirdiler.

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