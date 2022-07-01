Sözler tutulmazsa ‘veto’yu kullanırız

Hacı Yakışıklı Madrid

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İspanyol makamlarına ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, NATO’nun tarihindeki en önemli zirvelerden birini başarıyla neticelendirdiklerini söyledi. Konuşmasında ağırlıklı olarak terörle mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Terör kırmızı çizgimiz

“PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ’ın kanlı yüzünü bir kez daha tüm muhataplarımıza anlatmış olduk. Gelinen Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye’nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Hiç şüphesiz bu muhtıra, Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir.

İsveç 73 teröristi iade edecek

Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya’nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinize söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz; eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. İsveç, 73 teröristin Türkiye’ye iadesi konusunda söz vermiştir.

Yunanistan 147 kez ihlal etti

Yunanistan ile ilişkilere de değinen ve bu konudaki soruları cevaplayan Başkan Erdoğan, “Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama şunu söyleyeyim, 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. O adalar, adacıklar kalkıp buraları silahlandırmaya gitmesi Lozan ve Paris anlaşmalarına terstir. Bu anlaşmaları da bir okusunlar, buna göre de adımlarını atsınlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den F16 alımına ilişkin de, şunları söyledi:

F16’da Biden kendinden emin!

“Her iki taraftan, Cumhuriyetçiler-Demokratlar, belli bir desteği almak gerekiyor. Fakat bütün bunlara rağmen, Sayın Biden kendinden emin. Ben buna inanıyorum. Burada da zaten bunun açıklamasını yaptı. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım. Sayın Biden’ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Gecikmeden hemen bir heyeti Amerika’ya göndereceğim.” Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise şunları kaydetti: “Sayın Putin ile de Sayın Zelenskiy ile de temas halindeyiz. Tüm çabalarımız barış içindir. İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz.”