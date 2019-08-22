Sözen: "Ne HDP ne de CHP asla Kürt halkını temsil edecek yapıya sahip değildir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasıyla HDP ve CHP’nin ’Kürt halkının iradesine saygı gösterilmiyor’ şeklindeki yalan yanlış algıların oluşturulduğunu belirterek, HDP ve CHP’nin Kürt halkını temsil edecek yapıya sahip olmadıklarını söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasıyla beraber başta HDP, CHP olmak üzere bir takım çevrelerin bölgede Kürt halkının iradesine saygı gösterilmiyor şeklinde yalan yanlış algılar oluşturmak suretiyle propaganda faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. Sözen, bu çabaların bölgede bitme aşamasına gelen PKK terör örgütünü yeniden canlandırma, siyaseten tükenme noktasına gelen HDP’yi yeniden var etme ve CHP’yi Kürt kökenli vatandaşların hakkını savunuyor algısını oluşturup Kürt’leri CHP’lileştirme amacını güttüğünü aktardı. Sözen, "Bu senaryolar daha öncede çeşitli zamanlarda denenmiş ve maalesef zaman zaman da amaçlarına ulaşmışlardır. Oysa mevcut yapılarıyla ne HDP ne de CHP asla Kürt halkını temsil edecek yapıya sahip değillerdir. HDP ve CHP mevcut yapılarıyla Kürt’lere zarar verme, Kürt’leri suistimal etmek dışında Kürt’lere hiç bir faydaları olmayacaktır. CHP’nin geçmişi Kürt politikalarını inkar etmek ve Kürt’leri öteki bir topluluk görmeler ilgili yüzlerce örnekle doludur. HDP ise Kürt’leri temsil ediyor gibi görünse de Kürt’lere zarar vermenin ötesine geçmemiştir. Her iki partinin ortak özelliği ise PKK terör örgütü ile aralarına hiç bir şekilde mesafe koymamalarıdır" dedi.

"Bölge halkından ehliyet ve liyakat sahibi kişiler önemli görevlere getirilmesi gerek"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP ve CHP’nin yeniden Kürt’ler üzerinden bir takım sinsi politikalar üretme çabasında iken devlet ve hükümetin buna asla izin vermemesi gerektiğini aktararak, bölge halkının en çok şikayet konusu yaptığı bürokrat atamalarında bölge halkından ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin bu görevlere getirilmesi gerektiğini vurguladı. Sözen, "Cumhuriyet tarihinde Kürt kökenli vatandaşlarımızın en çok hakkını hukukunu savunan lider olarak tarihe geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan atacağı adımlarla meydanı üç beş çakala bırakmamalıdır. Tamda bu aşamada PKK ile mücadele en sert şekilde ve kesintisiz sürdürülmelidir. PKK ile mücadele sürerken bölge halkını kucaklayıcı birleştirici söylemler kullanılmalıdır. Bölge ile alakalı ekonomik, sosyal ve kültürel bir takım yeni adımlar atılmalıdır. Özellikle bölge halkının en çok şikayet konusu yaptığı bürokrat atamalarında bölge halkından ehliyet ve liyakat sahibi kişiler önemli görevlere getirilmelidirler. Yeni kabinede bölgeden muhakkak birden fazla kişi yer almalıdır. Bakan yardımcılıklarında da bölgeden kişi veya kişiler yer almalıdırlar. AK Parti teşkilatlarında İstanbul başta olmak üzere bölge halkından kişiler muhakkak yer almalıdırlar. Cumhurbaşkanı Başdanışman kadrolarında bölgeden kişiler muhakkak suretle yer almalıdırlar. Bu ve buna benzer adımlar bölge barışına ciddi katkılar sunacak, devletimizin ve hükümetin elini güçlendirecek, HDP ve CHP’nin suistimal alanlarının önüne geçecektir. Atılacak bu adımlarla Suriye’deki gelişmeleri de göz önüne aldığımızda Türkiye’nin kaşınmaya en müsait meselesi olan Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinden iç karışıklık çıkarmaya çalışanların planları da bozulmuş olacaktır” diye konuştu.