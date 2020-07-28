Sözel sayısal eşit ağırlık bölümleri hangileri? Hangi puanla hangi bölüm tercih edilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri taban puanlarından ziyade elde edilen başarı sıralamaları üzerinden yapılacak. Tercih listesi hazırlanırken başarı sırasının makas aralığı ne kadar geniş tutulursa o kadar sağlıklı bir tercih yapılacağını vurgulayan uzmanlar, "Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı." ifadelerini kullanıyor. Peki sözel bölümleri hangileri? Sözel bölüm puanları, 2020 sözel bölüm sıralama. Sayısal bölüm puanları ve başarı sıralamaları ile eşit ağırlık bölümleri, puanları ve başarı sıralamaları.

2 yıllık sözel bölümler

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

4 yıllık sözel bölümler

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Dili Öğretmenliği

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

Sayısal bölümler 2 yıllık 4 yıllık

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Bahçe ve Tarla Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

Güverte (Yüksekokul)

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya Öğretmenliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik-Bilgisayar

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez-Protez

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Tıp Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık-4 yıllık

Aile ve Tüketici Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi, Antropoloji, Arkeoloji, Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık (Fakülte), Bankacılık (Yüksekokul), Bankacılık ve Finans (Fakülte), Bankacılık ve Finans (Yüksekokul), Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Çocuk Gelişimi (Yüksekokul), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Eşit Ağırlıklı Programlar, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul), Girişimcilik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Gümrük İşletme (Yüksekokul), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul), İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Klasik Arkeoloji, Konaklama İşletmeciliği (Fakülte), Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul), Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Lojistik (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Lojistik Yönetimi (Fakülte), Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Maliye, Moda Tasarımı (Fakülte), Moda Tasarımı (Yüksekokul), Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe (Yüksekokul), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul), Muhasebe ve Denetim (Fakülte), Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul), Müzecilik, Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul), Otel Yöneticiliği (Yüksekokul), Pazarlama (Fakülte), Pazarlama (Yüksekokul), Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rekreasyon, Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Sağlık Yönetimi (Fakülte), Sağlık Yönetimi (Yüksekokul), Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul), Sermaye Piyasası (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği (Fakülte), Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sınıf Öğretmenliği, Sigortacılık (Yüksekokul), Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet (Fakülte), Sosyal Hizmet (Yüksekokul), Sosyoloji, Spor Yöneticiliği (Fakülte), Spor Yöneticiliği (Yüksekokul), Takı Tasarımı, Tapu Kadastro (Yüksekokul), Tarım Ekonomisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Turizm İşletmeciliği (Fakülte), Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul), Türk İslam Arkeolojisi, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Finans (Fakülte), Uluslararası Finans (Yüksekokul), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul), Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret (Fakülte), Uluslararası Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Yerel Yönetimler, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte), Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul), Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte), Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

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