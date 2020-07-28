Sözel sayısal eşit ağırlık bölümleri hangileri? Hangi puanla hangi bölüm tercih edilir?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacaklar eşit ağırlık, sayısal ve sözel bölümleri ve sözel bölüm puanları, sayısal bölüm puanları ve eşit ağırlık puanlarını merak etmeye başladı. Adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Peki sözel bölümleri hangileri? Sözel bölüm puanları, 2020 sözel bölüm sıralama. Sayısal bölüm puanları ve başarı sıralamaları ile eşit ağırlık bölümleri, puanları ve başarı sıralamaları.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri taban puanlarından ziyade elde edilen başarı sıralamaları üzerinden yapılacak. Tercih listesi hazırlanırken başarı sırasının makas aralığı ne kadar geniş tutulursa o kadar sağlıklı bir tercih yapılacağını vurgulayan uzmanlar, "Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı." ifadelerini kullanıyor. Peki sözel bölümleri hangileri? Sözel bölüm puanları, 2020 sözel bölüm sıralama. Sayısal bölüm puanları ve başarı sıralamaları ile eşit ağırlık bölümleri, puanları ve başarı sıralamaları.
2 yıllık sözel bölümler
Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
4 yıllık sözel bölümler
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Dili Öğretmenliği
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
Sayısal bölümler 2 yıllık 4 yıllık
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)
Güverte (Yüksekokul)
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim (Yüksekokul)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lif ve Polimer Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Optik ve Akustik Mühendisliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez
Otomotiv Mühendisliği
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Tıp Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tütün Eksperliği (Yüksekokul)
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde-Motor Bakım
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Veteriner
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Zootekni
Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık-4 yıllık
Aile ve Tüketici Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi, Antropoloji, Arkeoloji, Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık (Fakülte), Bankacılık (Yüksekokul), Bankacılık ve Finans (Fakülte), Bankacılık ve Finans (Yüksekokul), Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Çocuk Gelişimi (Yüksekokul), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Eşit Ağırlıklı Programlar, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul), Girişimcilik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Gümrük İşletme (Yüksekokul), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul), İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Klasik Arkeoloji, Konaklama İşletmeciliği (Fakülte), Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul), Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Lojistik (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Lojistik Yönetimi (Fakülte), Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Maliye, Moda Tasarımı (Fakülte), Moda Tasarımı (Yüksekokul), Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe (Yüksekokul), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul), Muhasebe ve Denetim (Fakülte), Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul), Müzecilik, Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul), Otel Yöneticiliği (Yüksekokul), Pazarlama (Fakülte), Pazarlama (Yüksekokul), Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rekreasyon, Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Sağlık Yönetimi (Fakülte), Sağlık Yönetimi (Yüksekokul), Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul), Sermaye Piyasası (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği (Fakülte), Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sınıf Öğretmenliği, Sigortacılık (Yüksekokul), Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet (Fakülte), Sosyal Hizmet (Yüksekokul), Sosyoloji, Spor Yöneticiliği (Fakülte), Spor Yöneticiliği (Yüksekokul), Takı Tasarımı, Tapu Kadastro (Yüksekokul), Tarım Ekonomisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Turizm İşletmeciliği (Fakülte), Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul), Türk İslam Arkeolojisi, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Finans (Fakülte), Uluslararası Finans (Yüksekokul), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul), Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret (Fakülte), Uluslararası Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Yerel Yönetimler, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte), Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul), Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte), Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN tıklayınız