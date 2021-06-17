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Eğitim Sözel bölümde hangi meslekler var?
Eğitim

Sözel bölümde hangi meslekler var?

Üniversitede bölüm seçmek öğrencilerin hayatlarında aldığı en büyük kararlardan biridir. Bu nedenle meslek seçimi yaparken yetenek ve beceri gibi koşullar göz önünden bulundurulmalıdır. Sözel bölümden meslek seçimi yapacak kişiler, sayısal bölümdeki meslekleri araştırıyor. Peki, Sözel bölümde hangi meslekler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 19:39:00 -
Sözel bölümde hangi meslekler var?

Üniversiteye giriş olan YKS sınavı 26 Haziran tarihinde yapılacak. Öğrenciler bir yandan sınav heyecanı yaşarken bir yandan da YKS sınavından aldıkları puanlara göre meslek seçme telaşındalar. Sözel alanda meslek seçimi yapacak öğrenciler, sözel alanda hangi mesleklerin bulunduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Sözel bölümde hangi meslekler var?

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