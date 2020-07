Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. Milyonlarca öğrenci kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan 27 ve 28 Haziran tarihleri arasında üniversite sınavına girdi. Bütün oturumların tamamlanmasıyla soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. YKS sonuçları ise 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının öncesinde ve sonrasında milyonlarca öğrenci kaç puanla hangi bölüme yerleşebileceğini hesaplıyor. Sözel puanla yerleşecek olanlar ise hangi şehirlerde hangi bölümleri tercih edebileceklerini inceliyor.

Sözel 500 bin sıralama ile alan bölümler

YKS’de tam puan 500. Sözel puanıyla tercih yapacak olanlar hangi okullara hangi bölümlere sözel puanıyla girebileceğini inceliyor.

Kaç puan alan üniversiteye yerleşir?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.