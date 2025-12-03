  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Hastanelerde "ASELSAN" dönemi! Yerli mobil röntgen cihazı üretildi
Teknoloji

Hastanelerde "ASELSAN" dönemi! Yerli mobil röntgen cihazı üretildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hastanelerde "ASELSAN" dönemi! Yerli mobil röntgen cihazı üretildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN tarafından üretilen ilk yerli mobil röntgen cihazının teslim töreninde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da Aselsan tesislerini ziyaret ederek üretilen tıbbi cihazlara ilişkin incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Bakan Memişoğlu, Aselsan mühendisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, üretim sahasını gezerek cihazların teknik özelliklerine dair bilgi aldı.

Program, “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni” ile devam etti. Tören öncesi İstiklal Marşı okundu. Ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinin önemine dikkat çekti.

Memişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin sağlık altyapısında dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirterek, yerli üretim mobil dijital röntgen cihazının bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da rekabet gücüne sahip olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

Dünya

Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!
Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Sağlık

Türkiye’de sağlıkta dev adım! ASELSAN destekli otomatik şok cihazı kritik anlarda hayat kurtaracak!

Sağlık, iklim ve yaşam maliyeti öne çıkıyor: Emeklilik sıralamasına göre en iyi 10 ülke
Sağlık, iklim ve yaşam maliyeti öne çıkıyor: Emeklilik sıralamasına göre en iyi 10 ülke

Dünya

Sağlık, iklim ve yaşam maliyeti öne çıkıyor: Emeklilik sıralamasına göre en iyi 10 ülke

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ünal

Ya hastanelerde tekerlekli sandalye yok siz neyin kafasını yaşıyorsunuz.

Abdullah Biri

Sanki görünmeyen eller var. Heryerde . Hastanalar muayene oluyor ama tedavi olamıyorlar. Neden tedavi olamıyorlarda gidip gidip geliyorlar. Doktor teşiş mi koyamıyor yoksa Türk doktorlarına dünyada güven sarsılsın diyemi bazı doktorlar abone gübi o servis bu servis dolaştırıyorlar. Yani görülmeyen elleri inşallah ASELSAN CİHAZLARI kesin teşiş ve tedavi imkanları sunar Allahın izni ile.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23