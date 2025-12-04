  • İSTANBUL
Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Alman şirketler büyümede zorlanan ekonomiden endişe duyuyor. Gelişme sonrası her fırsatta Türkiye ekonomisini kötüleyip Batı'yı örnek gösterdiği için solakların ağzının içine baktığı CHP yandaşı sözde ekonomist Özgür Demirtaş'a "Birkaç taktik versene şunlara" şeklinde çağrılar yapıldı.

Almanya'da iş dünyası liderlerinin ekonomiye güveni, hükümet değişikliğinin ardından altyapı ve savunma için yüz milyarlarca avroluk kamu yatırımı beklentisine rağmen neredeyse hiç iyileşmedi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman yöneticilerle gerçekleştirdiği Ifo İş Ortamı Güven Endeksi’nin ocak-kasım dönemine ilişkin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan yükseldi. Ifo’nun açıklamasında, bunun “neredeyse durgunlukla eşdeğer” olduğu belirtildi.

Aynı dönemde Ifo Beklentiler Endeksi 5,9 puan yükselirken, Mevcut Durum Endeksi 0,4 puan geriledi.

Ekonomi için en önemli öncü gösterge olarak kabul edilen Ifo İş Ortamı Endeksi, mevcut durum ve beklentilerden hesaplanıyor.

 

Ifo'nun açıklamasına göre, yılın başından bu yana sanayi sektöründeki güven belirgin şekilde iyileşti ancak neredeyse tüm sektörler negatif bölgede kalmaya devam etti.

Perakende sektöründeki güven bir miktar toparlandı ancak genel olarak önceki yıllara göre daha kötü sonuç ortaya çıktı.

İnşaat sektörü yıl boyunca yükseliş eğilimi gösterirken, sektörün barometresi negatif bölgede kaldı.

Hizmet sektöründe hareketlilik çok kısıtlı olurken, konaklama ve restoran sektöründeki güven yıl sonuna doğru iyileşme kaydetti.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu durgunluğa ilişkin, "Şirketler ekonomik gelişmelere karşı ihtiyatlı ve endişeli. Sadece beklentilerin etkisiyle iş ortamında bir istikrar görülüyor ve yılın başındaki coşku çoktan sönmüş durumda.” ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, tüm sektörler itibarıyla toparlanmanın görülmediğinin bariz şekilde ortada olduğunun altını çizdi.

 

Büyük şirketler, büyük işten çıkarmalar yapıyor

Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurma veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri endişe yaratıyor.

Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı ekonomide özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke 2 yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf büyüme ortamına hazırlanıyor.

Otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına ise her gün yenileri ekleniyor.

Salim

Bizdede hegün şirketler iflas ediyor onlara ne diyeceksiniz. Bu nasıl boş bir haber

İdris ÜZÜMCÜ

Siverek, Büyük Kazanlı'ya gittiğinizde yolun sağına düşer. İnsanları saygın, üretken ve sağduyuludur. Umulmadık sürprizlere de şaşırmamak gerekir. Allah yar ve yardımcımız olsun...
