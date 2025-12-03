Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Ukrayna saldırıları ve Türkiye'nin endişesi

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, seyir ve sefer güvenliğini açıkça tehdit eden boyutlara ulaştı. Özellikle Ukrayna'nın son dönemdeki saldırıları ve Rus donanmasının yaşadığı kayıplar bölgedeki tansiyonu artırırken, Türkiye gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyor.

Ukrayna'dan Rus Gemilerine Ardı Ardına Saldırılar

Ses kaydındaki bilgilere göre, 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana Karadeniz'de üç Rus gemisi Ukrayna tarafından hedef alındı:

28 Kasım'ı 29 Kasım'a Bağlayan Gece: Gambiya bayraklı, boş bir Rus petrol tankeri olan Cairo vuruldu. Büyük bir patlama yaşanan geminin 25 personeli tahliye edildi.

Aynı Günün Sabahı: Yine Gambiya bayraklı bir Rus tankeri olan Virat hedef alındı ve geminin motor dairesi hasar gördü.

2 Aralık 2025: Rusya bayraklı ve ayçiçek yağı yüklü Midvolga 2 adlı tanker, Rusya'dan Gürcistan'a seyri sırasında Türk karasularının yaklaşık 130 kilometre açığında saldırıya uğradı. Gemi, yardım istemeden kendi gücüyle limana ulaşmayı başardı.

Bu saldırıları Ukrayna üstlenirken, saldırılarda Sea Baby tipi, patlayıcı yüklü insansız deniz dronları (SİDA) kullanıldı. Ukrayna'nın aynı zamanda insansız denizaltı araçları da geliştirdiği belirtiliyor.

Rus Donanmasında Büyük Kayıplar

Ukrayna, Karadeniz Filosu'nun yaklaşık %40'ını etkisiz hale getirdiğini iddia ediyor. Savaş öncesinde Karadeniz'in tartışmasız en üstün donanması olan Rus Filosu'nun sancak gemisi Moskova kruvazörü dahil olmak üzere, SİDA'lar ile 15 gemi batırıldı. Rus Filosu, artık Kırım'dan Novorossiysk'e çekilmiş durumda.

Rusya'nın Karadeniz'deki iki önemli limanı olan Novorossiysk ve Tuapse, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatı için hayati öneme sahip.

Türkiye'nin Endişesi ve Eko-Sistem Riski

Son bir ayda yaşanan gemi saldırıları, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde ve karasularına 35 ila 80 mil mesafede gerçekleşti.

Türkiye, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiriyor:

MEB'de ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor.

Bu durum, Türk sivil gemilerinin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Can, mal ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırılar hiçbir şekilde mazur görülemez. Özellikle petrol tankerlerinin vurulması nedeniyle çevre riski de ortaya çıkıyor.

Ayrıca, Karadeniz'deki güvenlik zafiyeti nedeniyle tahıl koridorunun da tehdit altına girebileceği belirtiliyor.

Savaşın Küresel Ekonomiye Etkisi

2022 Şubat ayından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ekonomiye maliyeti büyük oldu:

Yaklaşık 2.5 trilyon dolar buhar olup gitti.

Tedarik zincirleri bozuldu ve enerji/gıda fiyatları yükseldi.

Dünya genelinde enflasyon artışı gözlemlendi.

Savaşta en az 1 milyon asker ve sivil hayatını kaybetti.