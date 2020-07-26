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Eğitim

Sözel 300 puanla nereye girebilirim?

Sözel puanla hangi bölümlere girilir 2020 | Üniversite puanını sabırsızlıkla bekleyen milyonlar hangi okullara yerleşebileceklerini araştırıyor. Üniversiteye sözel puanla yerleşecek olan öğrenciler kaç puanla hangi okula yerleşebileceklerini inceliyor. Pek çok kişi “300 puanla hangi bölüme yerleşirim” , “300 sözel puanla hangi bölüme girebilirim?” , “300 sözel puanla hangi üniversiteye girerim” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 20:48:00 -
Sözel 300 puanla nereye girebilirim?

Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler kaç puanla hangi bölüme girebileceklerini araştırmaya başladı. Sözel puanla yerleşecek olanlar bir üniversiteye yerleşebilmek için kaç puana ihtiyaçları olduklarını inceliyor.

Sözel 300 puanla nereye girebilirim?

Üniversite sınavından 300 sözel puan alanlar hangi bölüm ve okula gireceklerini inceliyor. İşte, bölümler taban puanlar başarı sıralamaları

YKS KONTENJAN BAŞARI SIRALAMASI TABAN PUANLAR 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir
Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

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Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020
Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

Eğitim

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

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