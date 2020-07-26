Sözel 300 puanla nereye girebilirim?
Sözel puanla hangi bölümlere girilir 2020 | Üniversite puanını sabırsızlıkla bekleyen milyonlar hangi okullara yerleşebileceklerini araştırıyor. Üniversiteye sözel puanla yerleşecek olan öğrenciler kaç puanla hangi okula yerleşebileceklerini inceliyor. Pek çok kişi “300 puanla hangi bölüme yerleşirim” , “300 sözel puanla hangi bölüme girebilirim?” , “300 sözel puanla hangi üniversiteye girerim” konularını araştırıyor.
Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler kaç puanla hangi bölüme girebileceklerini araştırmaya başladı. Sözel puanla yerleşecek olanlar bir üniversiteye yerleşebilmek için kaç puana ihtiyaçları olduklarını inceliyor.
Sözel 300 puanla nereye girebilirim?
Üniversite sınavından 300 sözel puan alanlar hangi bölüm ve okula gireceklerini inceliyor. İşte, bölümler taban puanlar başarı sıralamaları
YKS KONTENJAN BAŞARI SIRALAMASI TABAN PUANLAR 2020 İÇİN TIKLAYINIZ