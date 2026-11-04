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İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

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AA Giriş Tarihi:

İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, İHA'ların birbiriyle haberleşerek koordineli çalışmasını sağlayacak sürü İHA sistemi geliştiriyor.

#1
Foto - İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı Sancak takımı, TÜBİTAK destekli Gümüşhane Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde sistemin yazılım ve donanım çalışmalarını yürütüyor.

#2
Foto - İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Dronlar, yerde kurulan modem aracılığıyla oluşturulan yerel Wi-Fi ağı üzerinden haberleşirken sistemin çalışması için internet veya GSM altyapısına ihtiyaç duyulmuyor. Üç dronun aynı anda havalanarak otonom şekilde haberleşmesini hedefleyen ekip, koordineli hareket ve görev paylaşımı özelliklerini simülasyon ortamında test etti. Testlerde, araçlardan birinin devre dışı kalması durumunda diğer dronların görevlerini sürdürdüğü gözlemlendi.

#3
Foto - İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

2026 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda kritik tasarım raporu aşamasına kadar ilerleyen takım, Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlanan 300 bin liralık malzeme desteğiyle çalışmalarına devam ediyor.

#4
Foto - İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Takım kaptanı ve Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zehra Kurtekin, ilk TEKNOFEST deneyimlerinde kritik tasarım raporu aşamasına kadar ilerlediklerini belirterek, aldıkları destekle ihtiyaç duydukları ekipmanları temin ettiklerini söyledi. Sürü İHA teknolojisinin farklı alanlarda kullanılabileceğini ifade eden Kurtekin, sistemin ilerleyen aşamalarda orman yangınlarıyla mücadelede ve itfaiye ekiplerine destek amacıyla değerlendirilebileceğini kaydetti.

#5
Foto - İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Demir de üç İHA'nın havada otonom haberleşmesini sağlamak için yazılım geliştirdiklerini ve bu yazılımları araçlar üzerinde test ettiklerini anlattı. Takımın iletişim sorumlusu Rafet Tunahan Kayahan ise yazılım ve simülasyon çalışmalarına katkı sunduklarını, alt sınıflardaki öğrencilere de teknik konularda destek verdiklerini belirtti. Sancak takımı, sistemin geliştirilerek 2027 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda finale kalmasını ve derece elde etmeyi hedefliyor.

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