İnternet olmadan koordineli uçuş: Gümüşhaneli öğrencilerden sürü İHA teknolojisi

Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Demir de üç İHA'nın havada otonom haberleşmesini sağlamak için yazılım geliştirdiklerini ve bu yazılımları araçlar üzerinde test ettiklerini anlattı. Takımın iletişim sorumlusu Rafet Tunahan Kayahan ise yazılım ve simülasyon çalışmalarına katkı sunduklarını, alt sınıflardaki öğrencilere de teknik konularda destek verdiklerini belirtti. Sancak takımı, sistemin geliştirilerek 2027 TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda finale kalmasını ve derece elde etmeyi hedefliyor.