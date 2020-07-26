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Eğitim

Sözel 270 puanla nereye girerim?

Üniversite sözel puan alan bölümler 2020 | Üniversite sınavı haziran ayının son haftasında yapıldı. Öğrencileri sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı saracak. Pek çok kişi “Sözel 270 puanla nereye girerim” , “Hangi üniversiteye 270 puanla girerim?” , “Sözel bölümle hangi üniversiteye girerim” , “Sözel 270’le nereye girerim” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:02:00 -
Sözel 270 puanla nereye girerim?

YKS üç oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklanacak. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Sözel puanla tercih yapacak olanlar hangi bölümlere hangi okullara girebileceklerini araştırıyor.

Sözel 270 puanla nereye girerim?

Sözel puanla öğrenci alan bölümleri araştıranlar 270 puanla nereye yerleşeceklerini merak ediyor. İşte puan başarı sıralaması kontenjanlar için tıklayınız.

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

Eşit ağırlık bölümleri
Eşit ağırlık bölümleri

Eğitim

Eşit ağırlık bölümleri

Sözel 240 puanla nereye girerim?
Sözel 240 puanla nereye girerim?

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Sözel 240 puanla nereye girerim?

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