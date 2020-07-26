YKS üç oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklanacak. Tercih süreci ise 6-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Sözel puanla tercih yapacak olanlar hangi bölümlere hangi okullara girebileceklerini araştırıyor.

Sözel 270 puanla nereye girerim?

Sözel puanla öğrenci alan bölümleri araştıranlar 270 puanla nereye yerleşeceklerini merak ediyor. İşte puan başarı sıralaması kontenjanlar için tıklayınız.

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