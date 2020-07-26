Sözel 230 puanla nereye girerim?
Üniversite sözel bölümler 2020 | Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak. 14 Ağustos’ta ise tercihler sona erecek. Sözel puanla tercih yapacak olanlar hangi bölüme kaç puanla gireceklerini araştırıyor. Pek çok kişi “230 puanla hangi bölüme girilir?” , “Sözel 230 puanla girilecek bölümler” , “230 puanla üniversiteye girebilir miyim?” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı sonuçları | Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler sözel puanla hangi bölüme nasıl yerleşeceklerini araştırıyor.
Sözel 230 puanla nereye girerim?
Üniversite sına sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreçleri başlayacak. Sözel puanla üniversiteye yerleşecek olanlar hangi bölüme kaç puanla yerleşeceklerini araştırıyor. İşte, sözel puanla girilebilecek bölümler taban puanlar kontenjanlar:
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