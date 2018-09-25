0553 313 94 23

Sözde ünlülerin ahlaksızlıkları bitmiyor! Sıradaki sapkınlık Ceylan Ertem'den

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği "Altın Objektif" ödüllerinde aldığı ödülü terör suçlarından tutuklu bulunan gazetecilere addeden ve Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Twitter hesabından ‘Savaşa Hayır’ paylaşımı yapan Ceylan Ertem’den ahlaksız bir açıklama geldi. Sözde sanatçı Ertem cinsel açlığını kamuoyu ile paylaşarak, "bir kadınla aşk yaşamak istiyorum" dedi.

25 Eylül 2018 Salı 17:18
Sözde ünlülerin ahlaksızlıkları bitmiyor! Sıradaki sapkınlık Ceylan Ertem'den

Geçen çarşamba günü İstanbul Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında söyleşiye katılan Ceylan Ertem burada yaptığı açıklama ile sanat dünyasının kimlerin elinde rezil olduğunu gözler önüne serdi.

Ceylan Ertem, söyleşide alternatif müzik yapan kadın sanatçıların şarkı sözlerinin 'ince şeyleri anlamaya yönelik’ olduğuna yönelik bir yoruma, "Hepimiz var olan kabadayı erkek dilinden, ya da erkek şarkı sözü yazarlarının ‘Deli Kadın’ gibi istemeden de olsa kadınları aşağılayan şarkılarından çok sıkıldık" dedi.

“HAYALİMDE BİR KADINI CANLANDIRDIM”

Sözde sanatçı, "Şarkıların hep kadının erkeğe yazdığı şarkılar mı? Kadının kadına duyguları da var mı?" sorusuna 2017’de söylediği ‘Nilüfer’ şarkısını örnek göstererek şöyle cevap verdi:

"Hayalimde bir kadın canlandırdım. O kadına aşık olduğumu düşünerek o şarkıyı yazdım."

Ceylan Ertem, aşk şarkısı yazarken düşünmenin yeterli olup olmadığına yönelik soruya da, akıllara durgunluk veren ahlaksızca bir cevap verdi. Ertem " Ben kadınları da erkekleri de çok seviyorum. İnşallah, Allah’ım, senden tek bir isteğim var: Bir kadınla aşk yaşamak. Ama şu an erkekleri hâlâ çok seviyorum. Erkeklerden vazgeçemedim ama…"diyerek cevap verdi.

SANAT CAMİASINDA AHLAKİ YOZLAŞMA

Sanat camiasında artık cinsel ahlaksızlıkları ön plana çıkarmak moda oldu. Birçok sözde sanatçılar kamuoyunda cinsel sapkınlıklarını paylaşmaktan çekinmiyor. Topluma bir sanat eseri kazandıramayanlar cinsel sapkınlıkları ile gündemde yer almak istiyorlar.

BU İLK DEĞİL

Gelecek nesillerimizin en büyük düşmanı olan eşcinsel sapkınlığın bir örneği de daha önce şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile kadın sanatçı İntizar arasında yaşanan sapkınlığın görüntüleri ile ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:18
  1. İstanbul
  2. Ceylan Ertem
  3. skandal açıklama

YORUM YAZ

  • adamın biriadamın biri49 dk önce
    ama toplum mustafa ceceliyi hedef tahtasına oturttu. akpartili belediye onun konserini iptal etti. adamın ne suçu günahı vardı doğruyu söylemekten başka.
  • meltemb41meltemb4155 dk önce
    bunlar bu ülkenin ahlakını bozmak için görevlendirilmiş para alan bu vatanı sevmeyen ama bu ülkeden beslenen asalaklar
  • GÜLE GÜLE O AKILARI ALDIĞIN YERE GİTMEK NASİPOLSUN AMİN GÜLE GÜLE O AKILARI ALDIĞIN YERE GİTMEK NASİPOLSUN AMİN 1 sa önce
    FİTNEYİ ÇIKARANA LANETOLSUN LANETOLSUNLANETOLSUNHADİSİ ŞERİF
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Hadi bu kadın sapık busapıklığını haber yapmak matah birşeymi? bırakın pisliğinde boğulsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
  1. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
  2. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
  3. Adıyaman'da oğlunu uyurken, eşini..
  4. Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı..
  5. Derbi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a..
  6. Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı..
  7. FETÖ'cü Ilıcak oyunu bakın hangi..
  8. Ücretli öğretmenler atamasında son..
  9. Arif Özen Dünya Gençler..
  10. Kahramanmaraş’ta tam herkes..
  11. Valilikten 'fırtına' uyarısı
  12. Binyamin Netanyahu'dan Suriye..
  13. 2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan..
  14. Ali Koç'tan taraftarı yatıştıran sözler
  15. İsveç'te hükümet güvenoyu alamadı
  16. Donald Trump rezil oldu! Kimse..
  17. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ait..
  18. Sancaktepeli Güreşçi Özen dünya..
  19. İstanbul'da hangi ilçelere 30..
  20. Kimyasal madde yüklü tanker kaza..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

Günün Karikatürü

25 Eylül 2018
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!