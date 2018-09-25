Sözde ünlülerin ahlaksızlıkları bitmiyor! Sıradaki sapkınlık Ceylan Ertem'den

Geçen çarşamba günü İstanbul Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında söyleşiye katılan Ceylan Ertem burada yaptığı açıklama ile sanat dünyasının kimlerin elinde rezil olduğunu gözler önüne serdi.

Ceylan Ertem, söyleşide alternatif müzik yapan kadın sanatçıların şarkı sözlerinin 'ince şeyleri anlamaya yönelik’ olduğuna yönelik bir yoruma, "Hepimiz var olan kabadayı erkek dilinden, ya da erkek şarkı sözü yazarlarının ‘Deli Kadın’ gibi istemeden de olsa kadınları aşağılayan şarkılarından çok sıkıldık" dedi.

“HAYALİMDE BİR KADINI CANLANDIRDIM”

Sözde sanatçı, "Şarkıların hep kadının erkeğe yazdığı şarkılar mı? Kadının kadına duyguları da var mı?" sorusuna 2017’de söylediği ‘Nilüfer’ şarkısını örnek göstererek şöyle cevap verdi:

"Hayalimde bir kadın canlandırdım. O kadına aşık olduğumu düşünerek o şarkıyı yazdım."

Ceylan Ertem, aşk şarkısı yazarken düşünmenin yeterli olup olmadığına yönelik soruya da, akıllara durgunluk veren ahlaksızca bir cevap verdi. Ertem " Ben kadınları da erkekleri de çok seviyorum. İnşallah, Allah’ım, senden tek bir isteğim var: Bir kadınla aşk yaşamak. Ama şu an erkekleri hâlâ çok seviyorum. Erkeklerden vazgeçemedim ama…"diyerek cevap verdi.

SANAT CAMİASINDA AHLAKİ YOZLAŞMA

Sanat camiasında artık cinsel ahlaksızlıkları ön plana çıkarmak moda oldu. Birçok sözde sanatçılar kamuoyunda cinsel sapkınlıklarını paylaşmaktan çekinmiyor. Topluma bir sanat eseri kazandıramayanlar cinsel sapkınlıkları ile gündemde yer almak istiyorlar.

BU İLK DEĞİL

Gelecek nesillerimizin en büyük düşmanı olan eşcinsel sapkınlığın bir örneği de daha önce şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ile kadın sanatçı İntizar arasında yaşanan sapkınlığın görüntüleri ile ortaya çıkmıştı.