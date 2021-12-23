Sözde tarafsızlar! Alman DW Türkçe'den muhalefet üslubu

Geçtiğimiz aylarda küstahça Türkiye’yi Çerkesleri asimile etmekle suçlayan Alman menşeli DW Türkçe, doların düşmesi sonrası algı operasyonuna başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklaması sonrası dolar bir gecede 18 liradan 12’ye kadar düştü. Sözde "tarafsız basın" olduklarını iddia eden DW Türkçe ise muhalefetin kullandığı seviyesiz üsluba başvurdu.

Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef alan DW Türkçe, sözde uzmanlara ve kulislere dayandırdığı haberinde dolar kurunun düştüğü gece Merkez Bankası rezervlerinin 6-7 milyar dolar düzeyinde eridiğini iddia etti.

"Bakan Nebati’nin 'Albayrak tipi' müdahalesi kime takıldı?", "Saray, senaryoyu hayata geçirmek için ne yaptı?" şeklinde seviyesiz sorulara yer veren DW Türkçe, mesnetsiz iddialar ortaya atarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabını açıklamasıyla birlikte dolar kurunun nasıl olup da bir gecede 18 TL’den 12 TL’nin altına indiği, ekonomi çevrelerinde yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Merkez Bankası bilançosunu iyi izleyen iktisatçılar, kurun düştüğü gece rezervin 6-7 milyar dolar düzeyinde eridiğini hesaplıyorlar.

Ekonomi yönetimi böyle bir satışın olmadığını söylerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin göreve geldiği gece bakanlıkta yapılan görevden almaların bu olayla ilgili olduğu konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ile Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt, kamu bankaları kanalıyla döviz satışı için Merkez Bankası’na gönderilen talimata imza atmayı reddettikleri için görevden alındı."