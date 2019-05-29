0553 313 94 23

Sözde STK’lardan tahrik ve tehdit

28 Şubat sürecinin 5’li çetesi, 27 Mayıs askeri darbesinin yıldönümünde İstanbul Barosu’nun öncülüğünde toplandı. KESK, DİSK, TMMOB ve daha birçok vesayet yanlısı sözde meslek kuruluşu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararını bahane ederek aba altından sopa gösterdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
Sözde STK’lardan tahrik ve tehdit

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Milli iradeyi ayaklar altına alarak Demokrat Parti İktidarının Başbakanı Adnan Menderes’i asanların torunları, dedelerinin yolundan gidiyor. Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde aktif rol alan 5’li çete ve uzantıları, 27 Mayıs’ın yıldönümünde AK Parti iktidarını hedef alan küstah bir bildiriye imza attı.

Küstahlıklarının sınırı yok

Türkiye’nin çok partili hayata geçtikten sonra iktidara taşıdığı Adnan Menderes’i, askeri darbe ile indirenler, alçak darbenin üzerinden 59 koca yıl geçmesine rağmen ne nedamet getirdiler ne de bir pişmanlık duydular. Aksine her fırsatta milli iradeyi darbeyle tehdit etmekten bir an olsun çekinmediler. Bunun en son örneği 27 Mayıs’ın yıldönümünde İstanbul Barosu’nda toplanan vesayet artıklarının milli iradeye meydan okumasıyla vuku buldu. Milletin hafızasında acı bir yere sahip olan 27 Mayıs’ın yıldönümünde İstanbul Barosu’nda toplanan vesayet sevdalıları, YSK’nın İstanbul seçimlerini bahane ederek tehditler savurdu.

Kaygılıyız kılıfı altında milli iradeye ayar vermeye kalkan şer cephesi, “Adaletsizliğin kök saldığı bir ortamın, demokratik kurum ve kurallara sahip olamayacağını bellemiş bütün bileşenlerimiz, içinde bulunduğumuz zaman diliminin, demokrasimiz açısından da ciddi tehditler taşıdığı kanısındadır” sözleriyle CHP’nin oy hırsızlığını savundu. Demokrasinin rafa kaldırıldığı 27 Mayıs darbesinden tek bir yerde olsun bahsetmeyen gayri milli cephenin göz dönmüş üyeleri, subliminal mesajlarla milli iradeyi esir almaya çalıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuzluğundan tek kelime etmeden yapılan skandal açıklamada, şunlar yer aldı: “Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız. Sonuç olarak, demokrasimizin tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu, 23 Haziran seçimlerinin sadece bir Belediye Başkanı seçimi olmadığını, onun ötesinde anlamlar taşıdığını saptayan Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, demokrasi için dayanışma kararı aldığımızı duyuruyoruz.

Toplantıya, başörtü serbest bırakılmaması için mücadele veren kadın grubu ile, KESK, DİSK, Mimarlar Odası, Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Veterinerler Odası ve İstanbul Barosu’ndan temsilciler katıldı. 27 Mayıs’ın yıldönümündeki toplantıda, Başbakan ve iki bakanın asılmasından bahsedilmedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:58
  1. Milli irade
  2. Demokrat Parti İktidarının Başbakanı Adnan Menderes
  3. Müslüman
  4. 28 Şubat süreci
  5. AK Parti
  6. Adnan Menderes
  7. İstanbul Barosu
  8. CHP
  9. Meslek Odaları
  10. Sendikalar
  11. KESK
  12. DİSK
  13. Mimarlar Odası
  14. Tabipler Odası
  15. Diş Hekimleri Odası
  16. Eczacılar Odası
  17. Veterinerler Odası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130 yaralı
    1. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    2. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    3. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    4. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    5. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    6. Antalya çilek üretiminde marka
    7. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    8. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    9. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    10. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    11. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    12. Güvenlik korucuları ve şehit..
    13. Solingen faciasının 26. yılı
    14. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    15. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    16. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    17. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    18. U19 final maçı sonrası tekme ve..
    19. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    20. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum