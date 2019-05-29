Sözde STK’lardan tahrik ve tehdit

Hakkı Bilir İstanbul

Milli iradeyi ayaklar altına alarak Demokrat Parti İktidarının Başbakanı Adnan Menderes’i asanların torunları, dedelerinin yolundan gidiyor. Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde aktif rol alan 5’li çete ve uzantıları, 27 Mayıs’ın yıldönümünde AK Parti iktidarını hedef alan küstah bir bildiriye imza attı.

Küstahlıklarının sınırı yok

Türkiye’nin çok partili hayata geçtikten sonra iktidara taşıdığı Adnan Menderes’i, askeri darbe ile indirenler, alçak darbenin üzerinden 59 koca yıl geçmesine rağmen ne nedamet getirdiler ne de bir pişmanlık duydular. Aksine her fırsatta milli iradeyi darbeyle tehdit etmekten bir an olsun çekinmediler. Bunun en son örneği 27 Mayıs’ın yıldönümünde İstanbul Barosu’nda toplanan vesayet artıklarının milli iradeye meydan okumasıyla vuku buldu. Milletin hafızasında acı bir yere sahip olan 27 Mayıs’ın yıldönümünde İstanbul Barosu’nda toplanan vesayet sevdalıları, YSK’nın İstanbul seçimlerini bahane ederek tehditler savurdu.

Kaygılıyız kılıfı altında milli iradeye ayar vermeye kalkan şer cephesi, “Adaletsizliğin kök saldığı bir ortamın, demokratik kurum ve kurallara sahip olamayacağını bellemiş bütün bileşenlerimiz, içinde bulunduğumuz zaman diliminin, demokrasimiz açısından da ciddi tehditler taşıdığı kanısındadır” sözleriyle CHP’nin oy hırsızlığını savundu. Demokrasinin rafa kaldırıldığı 27 Mayıs darbesinden tek bir yerde olsun bahsetmeyen gayri milli cephenin göz dönmüş üyeleri, subliminal mesajlarla milli iradeyi esir almaya çalıştı. 27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuzluğundan tek kelime etmeden yapılan skandal açıklamada, şunlar yer aldı: “Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız. Sonuç olarak, demokrasimizin tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında olduğunu, 23 Haziran seçimlerinin sadece bir Belediye Başkanı seçimi olmadığını, onun ötesinde anlamlar taşıdığını saptayan Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak, demokrasi için dayanışma kararı aldığımızı duyuruyoruz.”

Toplantıya, başörtü serbest bırakılmaması için mücadele veren kadın grubu ile, KESK, DİSK, Mimarlar Odası, Tabipler Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Veterinerler Odası ve İstanbul Barosu’ndan temsilciler katıldı. 27 Mayıs’ın yıldönümündeki toplantıda, Başbakan ve iki bakanın asılmasından bahsedilmedi.