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Dünya Sözde sol yine CIA tarafını seçti
Dünya

Sözde sol yine CIA tarafını seçti

Kazakistan'da devam eden eylemlerde Rusya'nın öne çıkmaması nedeniyle sessiz kalan Türk solu yine çuvalladı. ABD solu bile Kazakistan'da toprak bütünlüğü çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 23:54:00 -
Sözde sol yine CIA tarafını seçti

Kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan solsuz sol Kazakistan'da yaşanan eylemleri alkışlıyor. ABD solunun bile Kazakistan'da toprak bütünlüğü yapmasına karşın FETÖ PKK CIA tarafını seçen sözde solcular birlik vurgusu yapamadı.

Türkiye solunun %90'ı yine FETÖ, PKK, CIA tarafını seçerken, ABD komünistleri Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyor.

Ülkede neler oldu?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammı portesto için sokaklara dökülen kalabalıklar, polis ve askerlerin mühimmatını alarak silahlandı. Ülkedeki olaylar devam ediyor.

 

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