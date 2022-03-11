Sözde şarkıcı Gülşen'den her gün yeni bir skandal

Her eylemi ve söylemiyle toplumun ahlaki yapısını bozmaya ant içtiğini ortaya koyan sözde sanatçı Gülşen'e Yüksel Aytuğ'dan çok sert tepki geldi. Gülşen'in son konserinde yaptığı büyük ahlaksızlığı eleştiren Aytuğ, "Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna" çağrısında bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"(...) Gülşen'in giderek toplumun yerleşik normlarını ve ahlaki değerlerini alaşağı eden tavırlarını anlamakta güçlük çekiyorum. Sahne şovları için tercih ettiği kıyafetler zaten uzun süredir tartışma konusuydu. Son olarak İstanbul'daki konserinde bir erkek izleyiciye kucak dansı yapınca işin çivisinin iyice çıktığına hükmettim.

Amerikan filmlerinde izlediğim kadarıyla bu kucak dansı denilen şey, striptiz kulüplerindeki dansçıların oraya gelen erkeklere para karşılığında verdikleri bir hizmet. (!) Yani neresinden bakarsanız bakın, +18'lik bir durum söz konusu... Peki ya sevgili Gülşen, o konsere senin şarkılarını dinlemeye gelen bir çocuk, yanındaki babasına "Babacığım, Gülşen abla o adama ne yapıyor?" diye sorsa, adam ne cevap verecek?

Bu arada Gülşen'in son şarkısı Lolipop'a çekilen klibin görüntüleri de ortaya çıktı. Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken, şehvetle bir şekilde lolipop yalıyor...

Ne yapmak istiyorsun Gülşen? Amacın ne? Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu...

Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna!.."