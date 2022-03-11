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Medya Sözde şarkıcı Gülşen'den her gün yeni bir skandal
Medya

Sözde şarkıcı Gülşen'den her gün yeni bir skandal

Her eylemi ve söylemiyle toplumun ahlaki yapısını bozmaya ant içtiğini ortaya koyan sözde sanatçı Gülşen'e Yüksel Aytuğ'dan çok sert tepki geldi. Gülşen'in son konserinde yaptığı büyük ahlaksızlığı eleştiren Aytuğ, "Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:17:00 -
Sözde şarkıcı Gülşen'den her gün yeni bir skandal

Her eylemi ve söylemiyle toplumun ahlaki yapısını bozmaya ant içtiğini ortaya koyan sözde sanatçı Gülşen'e Yüksel Aytuğ'dan çok sert tepki geldi. Gülşen'in son konserinde yaptığı büyük ahlaksızlığı eleştiren Aytuğ, "Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna" çağrısında bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"(...) Gülşen'in giderek toplumun yerleşik normlarını ve ahlaki değerlerini alaşağı eden tavırlarını anlamakta güçlük çekiyorum. Sahne şovları için tercih ettiği kıyafetler zaten uzun süredir tartışma konusuydu. Son olarak İstanbul'daki konserinde bir erkek izleyiciye kucak dansı yapınca işin çivisinin iyice çıktığına hükmettim.

Amerikan filmlerinde izlediğim kadarıyla bu kucak dansı denilen şey, striptiz kulüplerindeki dansçıların oraya gelen erkeklere para karşılığında verdikleri bir hizmet. (!) Yani neresinden bakarsanız bakın, +18'lik bir durum söz konusu... Peki ya sevgili Gülşen, o konsere senin şarkılarını dinlemeye gelen bir çocuk, yanındaki babasına "Babacığım, Gülşen abla o adama ne yapıyor?" diye sorsa, adam ne cevap verecek?

Bu arada Gülşen'in son şarkısı Lolipop'a çekilen klibin görüntüleri de ortaya çıktı. Gülşen üzerinde neredeyse hiçbir şey yokken, şehvetle bir şekilde lolipop yalıyor...

Ne yapmak istiyorsun Gülşen? Amacın ne? Ben bu mahallenin namus bekçisi değilim tabii ki. Ama merak ediyorum doğrusu...

Eğer sanatın (!) adına çıplaklığının dışında sunacak bir şeyin kalmadıysa, toplumun ahlaki değerleriyle oynamak yerine evinde otur, bilgisayar oyunu oyna!.."

 

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Yorumlar

Vatanperver

Zaten sanatçilar yeşilçam filimleri ile toplumun ahlakini bozmuş bu da cabasi,kufru kavgayi ,insanlari aldatmayi,uçkağitçiliği,sevgili edinmeyi zinayi fuhşu uyuşturucu kaçakciliğini her turlu pisliği sanat adi altinda bize empoze ettiler di
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mehmet

MERAK ETME Yüksel Aytuğ OARAY GELENLERDE UNU ZİHNİYETİNDEN . YANİ ZİHNİYET MESELEİ AZIÇIK İNSANDA HAYA VE İMAN OLSA ZATEN KONSERE GİTMEZ. TOMLUMDA HAYA KALMAMIS PEYGAMBER EFENDİMİZ HER DİNİN KAİDELERİ VE KURALLARI VARDIR İŞLAMDİNİN KURALI VE KAİDESİ HAYADIR BUYURUYAR
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