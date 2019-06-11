Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara skandal destek Onursuz LGBT'lilerin 24-30 Haziran tarihleri arasında sözde 'onur haftası' nedeniyle düzenlemeyi planladığı etkinliklere tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyada dolaşan bir paylaşımda sözde sanatçılar, sapkınlara destek vererek büyük bir skandala imza attı.

Cinsi sapkınlığın meşrulaştırılmasına yönelik ifsat projeleri hız kesmeden devam ederken, sözde sanatçıların LGBT'lilere destek verip Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsellik sapkınlığı meşru göstermeleri büyük tepki çekti. Eşcinsel sapkınlığı meşru göstermek adına dünya çapında uluslarası vakıflar tarafından geniş çaplı çalışma yürütülürken Türkiye’de de LGBTİ gibi oluşumlarla eşcinsellik yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Sosyal medyada, 'Aşkın rengi olur mu?' adıyla dolaşan videoda Aynur Aydın, Hayal Köseoğlu, Kalben, Mercan Şenel ve Aslı İnandık gibi isimler, toplumun ahlak yapısını bozan LGBT'li sapkınlara destek verdi.

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