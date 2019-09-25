Sözde sanatçılara tepkiler büyüyor: Ses çıkarırlarsa mamaları kesilir

Hasan Türkmen Ankara

Gezi Parkı olaylarında Taksim’de cirit atan, Kaz Dağları’nda konser veren sözde sanatçı, özde Türkiye’yi karıştırmak isteyen karanlık ellerin taşeronları, HDP/PKK tarafından evlatları kaçırılan ve 22 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı annelere hala sessiz.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı annelerin feryadını duymamanın ihanet olduğunu belirten Yönetmen Mesut Uçakan, “Hepsi için değil fakat çoğu için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aldıkları kararlar, verdikleri demeçler sektörde çevre kaybetme endişesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden sorun, sektördeki egemen güçtedir, yani çarpık Batı kafasındadır.

Evlatlarını düşman bir örgüte kaptıran annelerin feryadını duymamak ihanetten başka bir vasıfla adlandırılamaz. Sektörü milli değerler çerçevesinde dönüştürmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tatlı paralardan vazgeçemezler

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, “Bu sözde sanatçılar yani eğlendiriciler, belli bir mahallenin gözdesi olan insanlardır. Diyarbakır annelerinin yanında olurlarsa, ait oldukları mahalleden dışlanacaklarının, o mahallenin baskısı ile karşı karşıya kalacaklarının farkındalar. İçten içe doğru olduğunu düşünseler de onların geçimi, kazandıkları tatlı paralar, ait oldukları çevrenin kendilerine sağladığı imkanla alakalı. Ve eğer biri o annelerin yanında tek bir ses çıkarırsa o çevreden dışlanacaklarını ve mamalarının kesileceğini biliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Kaz Dağları eylemi sırasında eline kaz heykeli alarak, şer odaklarının ekmeğine yağ süren sözde oyuncu Cem Yılmaz’a tepki gösteren vatandaşlar, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan filmine de “cemyılmazfilminegitmiyorum” hashtag’iyle boykot başlattı.