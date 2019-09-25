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Sözde sanatçılara tepkiler büyüyor: Ses çıkarırlarsa mamaları kesilir

Türkiye’yi karıştırmak isteyen karanlık ellerin taşeronların Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere karşı sessizliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:37
Sözde sanatçılara tepkiler büyüyor: Ses çıkarırlarsa mamaları kesilir

 Hasan Türkmen  Ankara 

Gezi Parkı olaylarında Taksim’de cirit atan, Kaz Dağları’nda konser veren sözde sanatçı, özde Türkiye’yi karıştırmak isteyen karanlık ellerin taşeronları, HDP/PKK tarafından evlatları kaçırılan ve 22 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan acılı annelere hala sessiz.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı annelerin feryadını duymamanın ihanet olduğunu belirten Yönetmen Mesut Uçakan, “Hepsi için değil fakat çoğu için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aldıkları kararlar, verdikleri demeçler sektörde çevre kaybetme endişesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden sorun, sektördeki egemen güçtedir, yani çarpık Batı kafasındadır.

Evlatlarını düşman bir örgüte kaptıran annelerin feryadını duymamak ihanetten başka bir vasıfla adlandırılamaz. Sektörü milli değerler çerçevesinde dönüştürmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tatlı paralardan vazgeçemezler

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, “Bu sözde sanatçılar yani eğlendiriciler, belli bir mahallenin gözdesi olan insanlardır. Diyarbakır annelerinin  yanında olurlarsa, ait oldukları mahalleden dışlanacaklarının, o mahallenin baskısı ile karşı karşıya kalacaklarının farkındalar. İçten içe doğru olduğunu düşünseler de onların geçimi, kazandıkları tatlı paralar, ait oldukları çevrenin kendilerine sağladığı imkanla alakalı. Ve eğer biri o annelerin yanında tek bir ses çıkarırsa o çevreden dışlanacaklarını ve mamalarının kesileceğini biliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Kaz Dağları eylemi sırasında eline kaz heykeli alarak, şer odaklarının ekmeğine yağ süren sözde oyuncu Cem Yılmaz’a tepki gösteren vatandaşlar, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan filmine de “cemyılmazfilminegitmiyorum” hashtag’iyle boykot başlattı.


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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:37
  1. Ankara
  2. Gezi Parkı olayları
  3. Taksim
  4. Kaz Dağları
  5. HDP/PKK
  6. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  7. acılı anneler
  8. Yönetmen Mesut Uçakan
  9. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş
  10. Cem Yılmaz

YORUM YAZ

  • ZeytinZeytin18 dk önce
    Her eyleme destek verilmek zorunda olunursa ülkede anarşi ve terör eksik olmaz..en temel birey hakkı kendi kararı ile hareket etmektir..saygı duymalısınız..ama siz anneler üzerinden kışkırtıcı, tahrik edici tarzınızla halkı kin ve nefrete yönlendiriyorsunuz
  • İsaİsa20 dk önce
    İplerinin birilerinin elinde olduğunu biliyorduk hem de bu ülkeye düşman olanların elinde... Köpek sahibine göre havlar..
  • Sertap Sertap 25 dk önce
    Bu şerefsiz eğlendirici takımı ... şerefsiz paganist şerefsiz rockefeller ve rothschild şeytanlarının özel mülküdürler.
  • AkilAkil26 dk önce
    Belediyenin rantcilari aç kalma korkusu var devlete karşı hainlik olunca hemen koş gel yok san mama yok
  • AHMETAHMET32 dk önce
    artık bu sanatçı bozuntularının hiçbir filmine tiyatrosuna gitmemek lazım. Youtube da hiçbir videolarına tıklamamak lazım. Hiçbir şekilde para kazanmasınlar.
  • ak partiişi bilene ver lütfn nankörlere deilak partiişi bilene ver lütfn nankörlere deil32 dk önce
    Ak parti demokrat davranmakla kendisinehaksızlık etti. bu yapmacıkkarekter zayıfı sanatçılarıbarındırıp iş vermesi kendi ayağına sıkmaktı. chp bukendisine hizmet etmeyen ve kendi görüşünde olmayan ne sanatçıya nede işçiye iş vermedi vermiyor vermez.bu nankörlerdeak partinin iyihoşgörüsünü kullanıphem ak partiye küstahlık yaptılar hemde para kazandılar. iş chp y geçince bu ankör cahil sözde sanatçılar hem chp ye yaranmak için yalaka açıklamalar yapıyor hem ak partiye karalama yapıyor hemde yine para kazanıyor.işçi kesimide öyle.

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