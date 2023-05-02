Sözde sanatçı Hayko Cepkin'den skandal "seçim" hamlesi
Zaman zaman yaptığı muhalif çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan sözde sanatçı Hayko Cepkin, seçimlerden önceki son konserinin kapanışında dinleyicilerine aklı sıra mesaj verdi.
Zaman zaman yaptığı muhalif çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan sözde sanatçı Hayko Cepkin, seçimlerden önceki son konserinin kapanışında dinleyicilerine aklı sıra mesaj verdi.
Cepkin dinleyicilerine, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" diye seslenerek Millet İttifakı'nın amigoluğuna soyundu.
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