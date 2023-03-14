Sözde Nurcular iyice zıvanadan çıktı! Sonunda bunu da yaptılar

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Kâzım Güleçyüz, iyice zıvanadan çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de avukatlığına soyunarak boynuna bir "şeref madalyası(!)" daha takan Güleçyüz, HDP'ye övgüler düzdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun Meclis içi ve dışı diğer partileri ziyareti gündemde.

Adaylığa destek talebinin dile getirileceği bu ziyaretler siyasetin gereği ve çok normal.

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Bu partiler içinde elbette HDP de var.

(...) Partiler arasındaki ilişki, temas ve diyaloglarda, hele bilhassa ihtiyaç hissedilen hallerde HDP’nin yok sayılması mümkün değil.

(...) Bu itibarla, Millet İttifakının ve cumhurbaşkanı adayının diğer partiler gibi HDP ile de yapacağı temaslar son derece normal.

Dahası, seçimi açık arayla almak ve ülkeyi tek adam rejiminden kurtarmak için, bu temasların daha geniş ve kapsamlı bir demokrasi ittifakını netice vermesi de bir zaruret.

AKP de 15 Temmuz’dan sonra tercih ettiği müttefiklerinin bu seçimi kazanmasına yetmeyeceğini gördüğü için, ittifakı genişletme arayışını hızlandırdı. Gözüne kestirdiği partilere gidip onları yanına çekmeye çalışıyor.

Gelinen noktada görünen o ki, iktidarın yanında yer alan, kim olursa olsun, onunla birlikte batmaya mahkûm. Buna rağmen bu tercihi yapan sonucuna katlanmak zorunda.

Muhalefete düşen ise hata yapmadan işbirliği ve dayanışmayı büyütüp güçlendirmek."