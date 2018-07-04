0553 313 94 23

Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık

Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe, General Walter Piatt’ın, IBKY Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani’yi ziyaret ettiğini hemen ardından, Kandil Bölgesi’nin de “uluslararası güç” kılıfıyla Barzani’ye peşkeş çekilmesine yönelik hazırlıkların hızlandığını belirtti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:41
Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık

Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe, Akit’e konuştu. Tepe, birkaç gün önce Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki güçlerinin Komutan Yardımcısı General Walter Piatt ve beraberindeki heyetin, Irak Kürdistan Bölgesi İstihbarat ve Örtülü Operasyonlar Sorumlusu, Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani’yi ziyaret ettiğini söyledi. Tepe ziyaretin ardından DEAŞ’ın Barzani’nin referandum sürecinde kaybettiği topraklarda yeniden hareketlenmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Tepe, Piatt’ın ziyaretinin ardından Türkiye’nin PKK’dan arındıracağı Kandil Bölgesi’nin de “uluslararası güç” kılıfıyla Barzani’ye peşkeş çekilmesine yönelik hazırlıkların hızlandığını belirtti.

YAHUDİCE “TÜRK DÜŞMAN” KONDU

Akdeniz’de ABD, Yunanistan ve İsrail’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tatbikatın adının bile Türkiye’ye yönelik uluslararası kumpası ortaya koyduğunu vurgulayan Oktay Tepe, “Tatbikatın adı, Yahudi dini literatüründe, kelime anlamı farklı olmakla birlikte, ‘Düşman Türk’ anlamında kullanılan ‘Noble Dina’ konuldu. Tatbikat senaryosundaki düşman ise Türk ordusuydu. Tatbikatın adı ve senaryosu, doğrudan doğruya Türkiye’yi hedef alıyordu. Türkiye’ye karşı hazırlıkları gizleme gereği bile duymuyorlar artık. Her zamankinden daha uyanık olmak zorunda olduğumuz günler yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET’İN KURUCU PARTİSİ NE YAPIYOR?

“Bölgede ve dünyada bu gelişmeler yaşanırken, sözde devletimizin kurucu partisi bilerek ya da bilmeyerek birçok hainle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Buna da demokrasi kılıfı giydiriliyor” diyen Oktay Tepe, “Ağrı’da sırf PKK’lı olmadığı için infaz edilen bakkal için ana muhalefet partisi bir kınama veya başsağlığı açıklaması bile yapmamıştır. Siyasi partiler her zamankinden fazla kucaklayıcı ve milli olmalı, teklif ne olursa olsun önce vatanımızı, sonra onurumuzu korumalıyız. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun şehit cenazelerine ilişkin talimatı da ülkenin en üst düzey güvenlik sorumlusu olarak yapması gereken bir şeydi. Bu duyarlılığından ötürü kendisini kutluyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:41
  1. Ağrı
  2. Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe
  3. ABD
  4. Yunanistan
  5. Akdeniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye gönderme: Şerefsizlik olsun diye...
    1. Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye..
    2. Quaresma için kesenin ağzını açtılar!..
    3. YKS'de soru iptali mi var? ÖSYM..
    4. Ankesörlü telefon da yeterli delil..
    5. Konya'da korkunç kaza! Çevredekiler..
    6. TEBER hazır! Teslimat bu ay başlayacak
    7. Kurbanlık fiyatları açıklandı! İşte..
    8. ‘Kısasta hayat vardır’
    9. Külliye'de hareketli saatler! Dev..
    10. Duyurdular: TSK ile birlikte gireceğiz!
    11. Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık
    12. Derya'dan 10 gündür haber alınamıyor!..
    13. Merkel'den açık tehdit! Savaş başlıyor
    14. Bankalar tüketim toplumu istiyor
    15. Malezya'dan sonra bir ülke daha şokta!..
    16. Bakliyat devine FETÖ operasyonu!
    17. 92 yaşındaki kadın oğlunu öldürdü!
    18. Emlak Konut’tan 190 bin liraya dükkân
    19. Sapkın dernekler kapatılsın!
    20. Kayıp Rüya, anneannesi ile birlikte..
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş