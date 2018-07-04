Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık

Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe, Akit’e konuştu. Tepe, birkaç gün önce Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki güçlerinin Komutan Yardımcısı General Walter Piatt ve beraberindeki heyetin, Irak Kürdistan Bölgesi İstihbarat ve Örtülü Operasyonlar Sorumlusu, Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani’yi ziyaret ettiğini söyledi. Tepe ziyaretin ardından DEAŞ’ın Barzani’nin referandum sürecinde kaybettiği topraklarda yeniden hareketlenmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Tepe, Piatt’ın ziyaretinin ardından Türkiye’nin PKK’dan arındıracağı Kandil Bölgesi’nin de “uluslararası güç” kılıfıyla Barzani’ye peşkeş çekilmesine yönelik hazırlıkların hızlandığını belirtti.

YAHUDİCE “TÜRK DÜŞMAN” KONDU

Akdeniz’de ABD, Yunanistan ve İsrail’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tatbikatın adının bile Türkiye’ye yönelik uluslararası kumpası ortaya koyduğunu vurgulayan Oktay Tepe, “Tatbikatın adı, Yahudi dini literatüründe, kelime anlamı farklı olmakla birlikte, ‘Düşman Türk’ anlamında kullanılan ‘Noble Dina’ konuldu. Tatbikat senaryosundaki düşman ise Türk ordusuydu. Tatbikatın adı ve senaryosu, doğrudan doğruya Türkiye’yi hedef alıyordu. Türkiye’ye karşı hazırlıkları gizleme gereği bile duymuyorlar artık. Her zamankinden daha uyanık olmak zorunda olduğumuz günler yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET’İN KURUCU PARTİSİ NE YAPIYOR?

“Bölgede ve dünyada bu gelişmeler yaşanırken, sözde devletimizin kurucu partisi bilerek ya da bilmeyerek birçok hainle işbirliği yapmaktan çekinmiyor. Buna da demokrasi kılıfı giydiriliyor” diyen Oktay Tepe, “Ağrı’da sırf PKK’lı olmadığı için infaz edilen bakkal için ana muhalefet partisi bir kınama veya başsağlığı açıklaması bile yapmamıştır. Siyasi partiler her zamankinden fazla kucaklayıcı ve milli olmalı, teklif ne olursa olsun önce vatanımızı, sonra onurumuzu korumalıyız. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun şehit cenazelerine ilişkin talimatı da ülkenin en üst düzey güvenlik sorumlusu olarak yapması gereken bir şeydi. Bu duyarlılığından ötürü kendisini kutluyoruz” dedi.