Sözde müttefik ABD’den PYD’ye 20 bin tır silah

Pentagon başta olmak üzere ABD kurumları, Türkiye’ye karşı ikiyüzlü oynamaya devam ediyor. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK’ya ağır darbe indirdikçe; sözde müttefik ABD, PYD/ PKK’ya desteğini artırıyor. Geçtiğimiz günlerde PYD’li teröristlere 300 TIR silah gönderen ABD yönetiminin bu zamana kadar kanlı örgüte 20 bin 700 TIR silah, 2 bin uçak dolusu ise mühimmat verdiği belirlendi.

Yeni üs kurmanın plânını yapıyor

Suriye’deki proje terör örgütü PKK/PYD’nin başta Münbiç olmak üzere işgal ettiği bölgelerden çekileceğine ilişkin sözler veren ABD, bu sözün aksine teröristlere yeni silahlar göndererek alçak bir politika izliyor. DEAŞ’a karşı savaşıyor maskesi altında PYD-YPG’yi modern silahlarla donatan ve her türü desteği veren ABD yönetiminin terör sponsorluğu milyon dolarları aşıyor. Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek “PYD’ye yardımı keseceğiz” demesinden sadece 3 gün sonra, PYD’ye silah gönderen ABD’nin petrol havzalarındaki hakimiyetini kesinleştirmek için Deyr ez-Zor bölgesindeki Şaafa köyünde yeni üs kurmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Sevkiyat sürecek

2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na göre ABD’nin aralık ayına kadar PYD’li teröristlere 550 milyon dolara yakın mali yardımda bulunacağı belirtildi. Türk askerinin operasyonları sonrası köşeye sıkışan PYD’ye ayrıca 5 bin adet Ak-47, keskin nişancı tüfeği ve ağır makineli silah verileceği ifade edildi. Afrin’de yaptığı gibi Münbiç ilçe merkezini de çukurlar kazarak çevreleyen terör örgütüne açıktan destek veren Washington yönetiminin; bölgedeki PKK uzantılarına, asayişi sağlamak için ‘haberleşme teçhizatı’ verdiği de bildirildi.

PKK’nın katil füzeleri

PKK’nın tabela değiştirmiş hâli olarak Suriye’de varlığını sürdüren PYD/YPG’ye dünyanın gözü önünde destek veren ABD’nin kanlı örgüte 2012’den bu yana 20 bin 700 TIR silah, 2 bin uçak dolusu ise mühimmat verdiği belirlendi. DEAŞ’la mücadele yalanıyla Türkiye sınırlarını ve Ortadoğu’yu kaosa sürüklemeyi hedefleyen ABD’nin bölgeye 210 binin üzerinde özel silah ve mühimmat gönderdiği bildirildi. Türkiye’ye karşı sözde müttefik olarak görünen ABD’nin teröristlere gönderdiği silah ve mühimmatlardan bazıları şunlar: “FGM-148 Javelin - lazer güdümlü antitank füzesi, BGM-71 TOW-Antitank füzesi, M-72 LAW ve M-136 AT4 LAW-Anti tank silahı, BFG 50A ve MC Millan Tac-50 keskin nişancı tüfeği, MK-19 bomba atar, M-14 ve M16 Piyade tüfeği, IAG Guardian ve Couagar MRAP zırhlı personel taşıyıcı, Humvee araç, SIG Sauer tabanca, 80-120 mm havan topu, İHA, bomba taşıyabilen drone, uçaksavar, mayın, el bombası.”

15 gün önce şırnak’ta kullanıldı

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, İHA’lı saldırı biçimini devreye sokmuştu. Terör örgütü, Şırnak’ta 10 Kasım törenlerini hedef alarak valilik de dahil 10 ayrı noktaya, üzerlerinde C-3 ve C-4 patlayıcıların bulunduğu model uçaklarla saldırı düzenlemişti. Sinyal kesici jammerlerin devreye girmesiyle telsiz bağlantısı kesilen patlayıcılar infilak ettirilememişti. Saldırının ardından teyakkuza geçen güvenlik kurumları, bu droneların ABD menşeli olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Türkiye yargı yoluna gidebilir

ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’ye verdiği desteğin uluslararası hukuku ihlal etmesi sebebiyle Türkiye’nin yargı yoluna gitmesi de yeniden tartışılmaya başlandı. Silah tedariki ve askeri eğitimi de kapsayan bu desteğin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde kurulan Terörle Mücadele İstihbarat Birimi’nin raporu gereğince ABD’nin iç hukukuna aykırı olduğuna vurgu yapılıyor.