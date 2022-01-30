Sözde komedyenden iğrenç hakaret! Müslümanlar ayağa kalktı

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson'ın 2018 yılında Dışişleri Bakanlığı yaparken kullandığı “Peçe takan kadınlar posta kutusuna benziyor” hakaretini tekrar eden sözde komedyen, Müslümanların büyük tepkisini çekti. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu skandal, ülkenin önemli gündüz programlarından “Günaydın İngiltere”de yaşandı. Kate Garraway ve Ben Shephard’ın sunduğu programın önceki günkü bölümüne katılan sözde komedyen Leo Kearse’nin, Johnson'ın küstah ifadelerini “şaka” olarak gördüğünü belirtip, “Bu sözler nefret dolu değil. Gerçekten de peçe takan kadınlar posta kutusunu andırıyor” demesi üzerine ülkede büyük tartışma çıktı.

Johnson'ın ifadeleri eleştirilecek ifadeler değilmiş

“Johnson'ın ifadeleri eleştirilecek ifadeler değil. Asıl eleştirilmesi gereken onu eleştirenler” herzesini yumurtlayan Kearse, devamla “İnsanların hayatlarını yaptıkları şakalar üzerinden mahvedemezsiniz” gibi pişkin cümleler kurmayı da ihmal etmedi. Sözde komedyen İslamofobik açıklamalarını sürdürürken, rejinin müdahale ederek yayının sesini bir süre alması ise dikkat çekti.

Müslümanlar protesto etti

Öte yandan, İngiltere’deki Müslümanlar, İslam düşmanı sözde komedyene büyük tepki göstererek ülke çapında protesto gösterileri düzenledi.