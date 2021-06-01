Sözde kadın hakları savunucuları konu Cem Yılmaz olunca 3 maymunu oynadı!

Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığını dilekçesinde belirten Yılmaz, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Sözde kadın derneklerinin ikiyüzlülüğü!

Haklarını savunan nafaka mağdurlarına karşı çemkiren sözde kadın hakları savunucuları ve feminist oluşumlar, sitem eden kişi Cem Yılmaz olunca sessizliğe büründü.

3 maymunu oynayan sözde kadın hakları savunucularının maskeleri bir kez daha düştü.