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Gündem Sözde kadın hakları savunucuları konu Cem Yılmaz olunca 3 maymunu oynadı!
Gündem

Sözde kadın hakları savunucuları konu Cem Yılmaz olunca 3 maymunu oynadı!

Nafaka mağdurlarının hak arayışının karşısında duran sözde kadın hakları savunucuları ve feminist oluşumlar, 8 yıl önce boşandığı eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açan komedyen Cem Yılmaz’a karşı 3 maymunu oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 13:41:00 - 2021-06-01 14:00:35

Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığını dilekçesinde belirten Yılmaz, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini istedi.

Sözde kadın derneklerinin ikiyüzlülüğü!

Haklarını savunan nafaka mağdurlarına karşı çemkiren sözde kadın hakları savunucuları ve feminist oluşumlar, sitem eden kişi Cem Yılmaz olunca sessizliğe büründü.

3 maymunu oynayan sözde kadın hakları savunucularının maskeleri bir kez daha düştü.

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