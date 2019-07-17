Sözde kadın hakları savunucuları 'İstanbul Sözleşmesi' üzerinden tehdit etti!

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Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran ve toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında toplum ahlakını dinamitleyen "İstanbul Sözleşmesi", 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Sözleşme kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği maskesi altında eşcinsel ahlaksızlığın önünü açıyor.

AK Parti hükümetine ve icraatlarına tamamen karşı olan Soros destekli sözde "Mor çatı" dernekleri ve LGBTİ savunucuları İstanbul Sözleşmesi’ni ise hükümetin en önemli icraatlarından biri olduğunu ileri sürüyor.

Yeni Akit gazetesi, milli ve manevi değerlerle bağdaşmayan ve ahlaki yapıyı bozarak eşcinselliği meşru hale getiren İstanbul Sözleşmesi’nin yanlışlığı ile ilgili sayısız habere imza attı. Atılan bu yanlış adımdan dönülmesi ve aile kurumunu temelden sarsan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesini vurgulayarak toplum vicdanının sesi olan Akit’in haberlerinin ardından hükümet kanadından skandal sözleşmenin kaldırılacağı ile ilgili adımların atılacağının sinyalleri geldi.

Şimdi de tehdit etmeye başladılar!

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitili maskesiyle eşcinsel sapıklığı yaygınlaştırarak meşru hale getirme amacında olan sözde kadın hakları savunucuları ve dernekleri da foyalarının ortaya çıkmasıyla paniğe kapıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla ilgili hükümetin adım atması beklenirken bu duruma hazırlıksız yakalanan sözde kadın hakları savunucuları işi tehdit boyutuna kadar taşıdı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’ndan Selma Acuner ve KA.DER eski başkanı ve Sosyal Dayanışma Ağı'ndan Çiğdem Aydın 'Bianet' adlı internet sitesine verdikleri demeçte sözleşmenin iptal edilmesi halinde Türkiye’yi yaptırımla tehdit etti.

Akit’in haberlerinden rahatsız oldu!

Akit’in sözleşmenin iptal edilmesiyle ilgili haberlerinden rahatsız olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şöyle dedi:

"Öncelikle İstanbul Sözleşmesi’ne karşı henüz hükümet kanadından bir söz yok. Sadece geçen aylarda bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı’na birilerinin ‘İstanbul Sözleşmesi’nden mağduruz’ dediğini onun da ‘Bu değişebilir Kuranı Kerim’in bir cümlesi değildir’ dediğini biliyoruz. En azından sekiz ayda bazı gazetelerin ana sayfalarında aile düşmanı olarak nitelendirildiğimizi bizlere saldıran tarikat ve cemaat grupları var. Sözleşmeye ve kadın hakları savunucularına saldırı konusunda, şu an Saadet Partisi’nden milletvekili ve Edirne’de Saadet Partisi il başkanı de dâhil oldu.Hükümet cenahına bakıyorum sesleri çıkmıyor. Doğru yolda olduğunun farkında. Biz kadın örgütleri de bu sözleşmenin arkasında durması gerektiğini söyleyeceğiz. Sözleşme, hepimiz için kapı gibi dayanaktır. Aslına bakarsanız tartışmamız gereken, sözleşme değil sözleşmeyi nasıl uygulayacağımızdır. Sözleşmeyi feshederseniz, bunun karşısında Türkiye durur. Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmek istiyorum. Kendisi kim neyi anlatır bilmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin neden uygulanmadığını anlatmak lazım."

"Sözleşme iptal edilirse, uluslararası yaptırımları olur"

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu’ndan Selma Acuner ise şu skandal ifadeleri kullandı;

“Bir uluslararası sözleşmeyi imzaladığınızda geri dönüş, iptal etmek son derece zor ve kabul edilemez zaten. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucularından biri. Bütün bu koşullar çerçevesinde ben Dışişleri Bakanlığı'nın ne dediğini ve ne diyeceğini merak ediyorum. Türkiye'yi uluslararası konumda zora düşüren bir durum oluşur. Türkiye bunun öncüsü olmuş, sözleşmeyi hazırlamış ilk imzacısı olmuş bir ülke. Şimdi Türkiye sözleşmeyi imzaladıktan sonra ne oldu da bunu geri çekiyor? Çektiği zaman bunun getireceği sonuçları göze almış durumda mı? Bunun sonuçları var."

İzin vermeyeceklermiş!

KA.DER eski başkanı ve Sosyal Dayanışma Ağı'ndan Çiğdem Aydın ise "Bizzat Türkiye kendi verileri ile ve kadın örgütlerinin alandan gelen bilgileri ile hazırlandı. Dışarıdan gelen bir sözleşme değil. Bizim bilgimizle bizim verilerimizle hazırlanmıştı. Asla ve kata vazgeçilmesi düşünülemez. Bundan geri dönemeyiz." sözleriyle kendilerini devletin de üzerinde konumlandırarak k skandal sözleşmenin kaldırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.