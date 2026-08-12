  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı hazırlığı! 12 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 12 Ağustos 1918: Ali Fehmi Câbîç'in vefatı (Müftü) Yemen'de kan akmaya devam ediyor! Husiler askeri noktaları vurdu Aliyev’den Zengezur Koridoru açıklaması! Avrupa nefes alabilir Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama CENTCOM'dan Gazze mesajı: Plana bağlıyız Temaslı taramaları yapılıyor! Peş peşe tüberküloz vakaları tespit edildi Fas'tan İspanya'nın samimiyetsiz göç politikasına tokat gibi yanıt! "Avrupa'nın jandarması olamayız!" Fenerbahçe tura Talisca ile uçtu
İSLAM Diyarbakır Dicle’de güzel rekabet! Kur’an kursları bilgide yarıştı
İSLAM

Diyarbakır Dicle’de güzel rekabet! Kur’an kursları bilgide yarıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Diyarbakır Dicle’de güzel rekabet! Kur’an kursları bilgide yarıştı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler için bilgi yarışması düzenlendi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaz Kur’an kursu öğrencileri bu kez öğrendiklerini yarışmada gösterdi. Dicle İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

 

Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer ve ahlaki konulardan oluşan yarışmaya 200’ü aşkın öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler, hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ve öğrendiklerini ortaya koydu. Programda öğrencilerle bir araya gelen Dicle İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas, yaz Kur’an kurslarının önemi, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin ve güzel ahlakla yetişmenin değeri hakkında anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Alas, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle buluşmasına vesile olan yaz Kur’an kurslarımızda, öğrencilerimizin hem öğrenmeleri hem de öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu güzel programa katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, yarışmada emeği geçen hocalarımıza ve görevli personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimiz, yavrularımızı Kur’an’ın rehberliğinde, güzel ahlak sahibi ve hayırlı nesiller olarak yetişmeyi nasip eylesin" dedi.

Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!
Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!

Gündem

Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23