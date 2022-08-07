Sözde hayvan hakları savunucuları nerede? Bu kaçıncı olay! Anne kediyi Pitbull köpeklerine parçalattı

Tehlikeli köpek ırkı dehşet saçmaya devam ediyor! Kan donduran olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yedikule Mahallesi'nde yaşanan olayda insanlıktan zerre nasibi almayan "Dilek Ayhan" isimli kadın evinde beslediği "yasaklı ırk" olan pitbull cinsi köpeklerini sokağa salarak kedileri parçalattı.

Yavruları olan bir kediyi köpeklerine parçalatan kadına çok sayıda tepki yağarken sözde hayvan hakları savunucularının dehşet veren olaya sessiz kalıp kafayı kuma gömmesi dikkat çekti. Kan donduran anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken söz konusu kadının köpeklerini her gün kedi avına çıkarttığı öğrenildi.

Duruma isyan eden vatandaşlar, "Nerde bu hayvan hakları savunucuları", "Bu katil köpekleri besleyenler neden yargılanmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.