  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sözde başörtüsü teklifine tepki yağmaya devam ediyor!
Siyaset

Sözde başörtüsü teklifine tepki yağmaya devam ediyor!

“Helalleşiyoruz” yalanıyla vatandaşın gözünü boyamaya çalışan ve başörütüsü ile ilgili Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sunan CHP’ye tepki yağmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 18:29:00 -
Sözde başörtüsü teklifine tepki yağmaya devam ediyor!

YENİ AKİT  ANKARA

“Helalleşiyoruz” yalanıyla vatandaşın gözünü boyamaya çalışan ve başörütüsü ile ilgili Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sunan CHP’ye tepki yağmaya devam ediyor. İçinde tek bir “başörtüsü” kelimesi geçmeyen kanun teklifine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdiği bir paylaşım yaptı.

Usta paylaşımında, “CHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu ancak içinde tek kelime bile ‘Başörtüsü’ geçmeyen ‘Başörtüsü Kanun Teklifi’ Milletimizi kandırmaktan, değerlerini istismar etmekten bir adım öteye gidemeyen muhalefet” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23