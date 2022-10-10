Sözde başörtüsü teklifine tepki yağmaya devam ediyor!

YENİ AKİT ANKARA

“Helalleşiyoruz” yalanıyla vatandaşın gözünü boyamaya çalışan ve başörütüsü ile ilgili Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sunan CHP’ye tepki yağmaya devam ediyor. İçinde tek bir “başörtüsü” kelimesi geçmeyen kanun teklifine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdiği bir paylaşım yaptı.

Usta paylaşımında, “CHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu ancak içinde tek kelime bile ‘Başörtüsü’ geçmeyen ‘Başörtüsü Kanun Teklifi’ Milletimizi kandırmaktan, değerlerini istismar etmekten bir adım öteye gidemeyen muhalefet” ifadelerini kullandı.