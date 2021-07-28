Sözde bağımsız Ruşen’i ve diğerlerini fonlayan vakıfla ilgili dikkat çeken soru: Paravan vakıf mı?

Türkiye'deki çukur medyasına yüz binlerce dolarlık yardım yapan Chrest Vakfının hayatın doğal akışına aykırı olan bu yardımları birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. "Bağışlar için niye özellikle Türkiye'yi seçtiği?" sorusu sorulduğunda bu gerçeği kabul eden kurucu başkan Lou Anne King Jensen'in, "Türkiye'deki bazı insanlar için buna inanmanın zor olduğunu biliyorum" diyerek doğruladığı detayları takvim.com.tr olarak derledik. İşte Türkiye'deki fondaş medyanın ABD'deki sırlarla dolu bağlantısının detayları.

Türkiye'de özellikle hükümeti devirme odaklı yayın yapan muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ortaya çıkmış, yüz binlerce dolarlık para transferleri ifşa olmuştu.

Finansal bağlantıları tartışmaya neden oldu

ABD'nin Teksas eyaleti, Irving şehrinde kurulan "Chrest Foundation"ın internet sitesinden yayımladığı Türkiye'de faaliyet gösteren onlarca kuruluşa yüz binlerce dolar bağışta bulunduğu liste, geçen hafta ülkede manşetlere çıkmış, genelde "muhalif" olarak bilinen kuruluşların finansal bağlantılarını tartışmaya açmıştı.

Sözde bağımsızlara destek

Türkiye'de adı geçen kuruluşlardan en fazla konuşulanı, ilgili vakıftan son 5 yılda 476 bin dolardan fazla hibe alan gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu ve internet sitesinde "sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu" şeklinde tanımlanan "Medyascope" haber sitesi olmuştu.

Medyascope'un internet sitesindeki künyesinde, "Destekte bulunanlar" listesinde Chrest Foundation'ın yanı sıra Belçika merkezli European Endowment for Democracy (Demokrasi için Avrupa Bağış Vakfı), Almanya merkezli Heinrich Bill Stiftung ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kuruluşlarının bilgisinin paylaşılması dikkati çekiyor.

Chrest Vakfının internet sitesinde yayımladığı listeye göre, Medyascope dışında Serbestiyet, 140Journos ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 gibi Türkiye'de faaliyet gösteren diğer basın kuruluşları da destek alıyor.

Listede, P24'e 124 bin 15 dolar, 140Journos'a 60 bin dolar, Serbestiyet'e 49 bin 995 dolar ve IPS İletişim Vakfına (Bianet) da 24 bin 17 dolar bağış yapıldığı görülüyor.

Listede, medya dışında on binlerce dolarlık destek alan diğer kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Filmmor Kadın Kooperatifi, Mezopotamya Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DISA), Mekanda Adalet Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Yurttaşlık Derneği gibi kuruluşlar da bulunuyor.

Listeye göre, 2001'den bu yana Türkiye'deki kuruluşlara yaklaşık 160 defa, ABD'li kuruluşlara 65 defa hibe yapıldığı dikkati çekiyor.