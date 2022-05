Sözde Atatürkçülerin amacı bağcıyı dövmek

Resul Ekrem Şahan Ankara

Medeniyetimizin mekânlara yansımasının en güzel örneklerini oluşturan ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına çalışılan millet bahçeleri eleştirileri üzerine Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Her projeye karşılar

Akit’e konuşan Türkyılmaz, son dönemde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine ısrarla karşı çıkan başını CHP’nin çektiği güruha tepki gösterdi. Türkyılmaz, “Sözde Atatürk sevdalısı bir takım sözcülerin ve milletimizin hayrına yapılacak her şeye muhalefet olmayı kendisine vazife olarak görüp çığırtkanlık yapanların tek amacı var. O da her zamanki gibi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Yeşil doğa, yeşil yaşam alanları konusunda yapılan her türlü çalışmayı hiçbir ideolojik görüş etkisi altında kalmadan savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. İktidarın ülke ve millet yararına yaptığı her proje, her yatırım, gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve zihinleri düşünmeyen ancak sadece konuşan dilleriyle bu güruh tarafından istisnasız eleştiri odağı haline getiriliyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyetin 100’ üncü yılında 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefiyle gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkân sağlanacağını ve ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkacağını hatırlatan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

Parmakla gösterilecek

“Atatürk Havalimanı’nı tamamen kapatmadan, doğu-batı pisti açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak şekilde sadece kuzey-güney pisti kapatılarak İstanbul’un hizmetine sunulacak millet bahçesi, millet bahçelerinin en büyüğü olacak. Londra’daki Hyde Park ile New York’taki Central Park gibi dünyada parmakla gösterilebilecek ve İstanbul nefes alacak. İnsana değer vermenin, temsil ettiği halkına değer vermenin en büyük göstergesidir bu proje. Yalan ve yanlışlarla dolu söylemlere karşı, yeşile, doğaya ve ağaçlandırmaya dönük, milletimizin refahına imkân sağlayan Cumhurbaşkanımızın tüm projelerinin yanındayız.”