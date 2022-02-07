Sözcü'yü okuyanların gözleri şaşıbeş oldu!
Akit TV canlı yayınında konuşan Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek, "Sözcü'yü okuyanlar, bunların sahtekarlığını şaşıbeş şekilde izliyor." dedi.
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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin Mustafa Kemal ikiyüzlülüğünü masaya yatırdı.
Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Samsun'da iki sarhoşun Mustafa Kemal anıtını yıkmaya çalıştıktan sonra yaşananlara değindi.
Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün Mustafa Kemal ikiyüzlülüğünü şöyle anlattı:
Selahattin Demirtaş'ın sokaklara davet ettiği insanların devirdiği Atatürk heykelleri için gözlerini kapatıp, Samsun'daki Atatürk heykelinin atının ayağına bağlanan bir ip üzerinden nasıl kıyamet kopartıldığını vatandaş, gözleri şaşıbeş şekilde izliyor.