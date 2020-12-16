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Gündem Sözcü’nün yaptığını Şeytan bile yapmaz
Gündem

Sözcü’nün yaptığını Şeytan bile yapmaz

Okuyucunun aklıyla dalga geçen Sözcü gazetesi, “İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya AKP’nin önerdiği oranla yüzde 6.84 oranla zam yapıldı” spotuyla haberi duyurması büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:45:00 - 2020-12-16 09:47:29
Sözcü’nün yaptığını Şeytan bile yapmaz

 Haber Merkezi 

Propaganda ve mesnetsiz gazeteciliğin kusursuz örneğini sergileyen Sözcü, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimin su zammı haberini iğrenç bir üslupla gerçekleri ters yüz ederek okuyucusuna servis etti. Sürekli olarak bağımsız gazetecilik edebiyatı yapan ve bu konuda mangalda kül bırakmayan Sözcü yönetimi, İBB’den gelen arpalıklarının kesilmemesi için her türlü iğrenç çarpıtmaya imza atıyor. Daha önce de CHP’li İmamoğlu tarafından suya yapılmak istenen astronomik rakamları engelleyen AK Parti-MHP grubu, Sözcü’nün ahlaksız gazeteciliğini hedefi oldu.

İmamoğlu suya yüzde 40 zam istedi

İmamoğlu yönetimi tarafından getirilmek istenen yüzde 40’lık su zammını reddeden Cumhur İttifakı üyelerine iftira atan Sözcü, yüzde 6.8’lik su zammının sorumlusu olarak AK Partili ve MHP’li üyeleri gösterdi.

Ak Parti düşürttü

Sözcü gazetesi de “İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya AKP’nin önerdiği oranla yüzde 6.84 oranla zam yapıldı” spotuyla haberi servis etti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sözcü’nü yalan haberini anında yalanladı. Göksu twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “İBB yönetiminin teklifi olan yüzde 40’a varan su zammı teklifini kabul etmediğimizi yazmamışsınız. Madem öyle onu biz ekleyelim.”

Yeni Akit Gazetesi

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