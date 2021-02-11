Sözcü'nün 'heykelden anlayan' kalemşörlerinden uzay hamlesine eş zamanlı saldırı!

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Türkiye’nin Milli Uzay hamlesi tüm dünyada yankı uyandırırken, vesayetçi zihniyetini ve milli manevi değerlere olan kinini manşetlerine taşıyan Sözcü’nün kalemşörleri eş zamanlı saldırı başlattı.

Türkiye'den uzay hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı’nda Türkiye’nin uzay hedeflerini açıkladı. 2023’te Türkiye’nin Ay’a sert iniş gerçekleştireceği müjdesini veren Erdoğan’ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Batı kamuoyunda uzman isimlerden, “Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Batı'nın çığlık atmasına neden olacak" açıklamaları gelirken, Sözcü’nün kalemşörleri ise ‘uzay hamlesini’ basite indirgemeye yönelik algı operasyonuna girişti.

Sözcü'nün kalemşörlerinden algı operasyonu

Kemalist maskenin arkasına sığınarak ‘ilericilik’ borozanlığına soyunan Sözcü ve onun kalemşörleri Türkiye'nin uzay hamlesinden önce Atatürk’ün meşhur sözlerini pazarlarken, uzay hedeflerinin açıklanmasından sonra tam anlamıyla dumura uğradı.

Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" sözünü paylaşarak havacılığın önemli olduğunu vurgulayan, yabancı ülkelerin uzay hamlelerini büyük bir övgüyle haberlerine taşıyan Sözcü, Türkiye’nin uzay hamlesi yolculuğuna adeta taş koymaya çalışıyor.

Uzay hamlesini küçük düşürmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir Türk’ü aya göndereceğiz’ sözleri üzerinden eş zamanlı saldırı yapan Sözcü’nün müdavimleri ise yerli arabanın hayalini bile kuramayan milletin, uzay çağını başlatmasıyla ‘akılları sıra’ dalga geçmeye çalışıyor.

Sözcü’nün ‘sarı öküz’ü Emin Çölaşan, ‘Şok…şok…şok.. Okulda namaz kılan öğrenciler’ manşetleri atan Uğur Dündar, kanlı darbe girişimini ‘naylon darbe’ olarak nitelendiren Necati Doğru Türkiye’nin uzay hamlesini küçümseyerek ülkenin menfaatine olan bir durumu manipüle etmeye çalıştı.

Çölaşan ekonomi üzerinden Türkiye'nin uzay hamlesini eleştirerek, "Duyduk duymadık demeyin… Her şeyimiz tamamdı, iş şimdi uzaya gitmeye kaldı." şeklinde ifadelere yer verirken; Uğur Dündar Mustafa Topaloğlu üzerinden alay edip uzay hamlesini küçük düşürmeye çalıştı. Necati Doğru ise son yıllarda yerli ve milli sanayideki atılımları görmezden gelerek, "Milli tankı yapamadık Ay'a gidiyoruz.' ifadelerine yer verdi.