Sözcü'nün "Çömez" yazarı yerden yere vurmuştu: Tıp eğitiminde Harvard’ı yakaladık!

Sözcü gazetesi'nin manşetinde Turan Çömez "15.000 doktor gitti" diye yalan bir iddiayı gündeme getirmişti, fakat gerçek bambaşka çıktı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’deki tıp fakültelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının Harvard Üniversitesi ile aynı olduğunu söyledi.

Özvar, “tıp eğitimi ve üniversitelerdeki tıp kontenjanları” hakkında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Özvar’ın sunumu, özetle şöyle:

2002’de her 100 bin kişiye 138 hekim düşerken, bugün her 100 bin kişiye düşen hekim sayımız 228. 22 yılda her 100 bin kişiye düşen hekim sayısındaki artış yüzde 65. Artış fevkalade yüksek ama oran hala OECD ve AB ortalamasının altında.

Öğrenci sayısı arttı

2019-2020 eğitim öğretim yılında tıp fakültesi sayısı 104, program sayısı 138, toplam öğrenci sayısı 95 bin civarında iken; 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısı 120 bini geçti. 4-5 yılda tıp eğitimi alan öğrenci sayısı yüzde 30 arttı.

Devlet tıp fakültelerinin 74’ünde Türkçe, birinde İngilizce, 12’sinde hem Türkçe hem İngilizce eğitim veriliyor. Öğrenciler vakıf tıp fakültelerinin 12’sinde Türkçe, sekizinde İngilizce, 13’ünde ise hem İngilizce hem Türkçe tıp eğitimi alıyor.

2019-2020 yılında tıp fakültelerine yeni kayıt olan öğrenci sayısı 17 bin 242 iken, 2023-2024’te bu sayı 22 bin 327 oldu. 2018-2019 yılında yaklaşık 10 bin, 2021-2022’de 14 bin 506, 2022-2023’te 13 bin 720 mezun verdik.

Öğretim üyesi sayısı 18 bine yükseldi

Tıp fakültelerindeki doçent ve profesör sayıları 2019’dan itibaren artış kaydetti. Son dört yılda doçent sayımız 2 bin 900’den 3 bin 900’e, profesör sayımız 7 bin 500’den 8 bin 600’e çıktı; doktor öğretim üyesi 5 bin 200’den 5 bin 600’e, toplam öğretim üyesi ise 15 binden 18 bine yükseldi.

Devlet tıp fakültelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7,5 civarında, vakıf tıp fakültelerinde ise yaklaşık 4. Herkes Harvard’dan örnek verdiği için ben de Harvard’dan örnek vereyim: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Harvard Üniversitesinde 7.’dir.