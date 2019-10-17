Sözcü'nün başlığı hedefine ulaştı: The New York Times da hedef gösterdi

Tufan Acar Yeniakit.com.tr

Sözcü Gazetesi Çarşamba günü sürmanşetinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir haber yayınlayarak, 'Alayınız gelsin.' başlığı ile şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için önümüze her türlü engel ve yaptırımı çıkarıyorlar.

"Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Arabı Türkiye'ye karşı birlik oldu: Alayınız Gelsin."

Karahasanoğlu: Bu başlık 'gelin Erdoğan'ın canına okuyun' demektir

Sözcü'nün skandal başlığını Akit Tv'deki Manşetlerin Dili Programı'nda yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu başlık 'Gelin Erdoğan’ın canına okuyun.' demektir." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"2 Ekim'de Almanya'nın milyar dolarlık Volkswagen Şirketi Türkiye'nin operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğini bilmiyor muydu? Operasyonu bilerek 2 Ekim'de şirketini Türkiye'de kurdu ve tercihini yaptı. Bu hainliğe imza atanlar 'Volkswagen Şirketi yatırımını erteledi.' diyebiliyorlar. Hem de Ticari Sicil Gazetesi'nde yazılmış hiçbir kararları yokken.

Bu başlık, 'alayınız gelsin de hepinizin dersini verelim.' anlamını taşımıyor. 'Alayınız gelsin.' ifadesi 'Gelin Yayyip Erdoğan ve Türkiye'nin canına okuyun.' anlamında kullanılmış.

'Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler ve Araplar. Hepsi birleşti. Bırakın gelsinler'

The New York Tımes ise muhalif Sözcü'nün bu haberini işine geldiği şekilde yorumlayarak şöyle değerlendirdi:

Erdoğan'ı şiddetle eleştiren Sözcü Gazetesi Çarşamba günü 'Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler ve Araplar. Hepsi birleşti. Bırakın gelsinler.' dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefetin desteğini de arkasına alarak bu işi başardı.

A Milli Futbol takımımızın gol sevincinden sonra verdiği asker selamına da gönderme yapan alçaklar, haberine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Türk Milli Futbol Takımı iki uluslararası maçta asker selamı vererek Erdoğan'ı destekledi. Pop şarkıcıları da sosyal medyadan destek oluyorlar.

Washington merkezli bir araştırma grubu olan Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nun Ankara ofisine başkanlık eden Unluhisarcıklı, 'Erdoğan başarılı oldu.' dedi."