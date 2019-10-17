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Sözcü'nün başlığı hedefine ulaştı: The New York Times da hedef gösterdi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bu başlık 'Gelin Erdoğan’ın canına okuyun.' demektir." ifadeleri ile yorumladığı haberi, The New York Times işine geldiği şekilde değerlendirerek şöyle aktardı: "Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefetin desteğini de alarak bu işi başardı."

17 Ekim 2019 Perşembe 20:26
Sözcü'nün başlığı hedefine ulaştı: The New York Times da hedef gösterdi

 Tufan Acar  Yeniakit.com.tr 

Sözcü Gazetesi Çarşamba günü sürmanşetinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir haber yayınlayarak, 'Alayınız gelsin.' başlığı ile şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı dünyaya battı. Bizi durdurmak için önümüze her türlü engel ve yaptırımı çıkarıyorlar.

"Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi, Arabı Türkiye'ye karşı birlik oldu: Alayınız Gelsin."

Karahasanoğlu: Bu başlık 'gelin Erdoğan'ın canına okuyun' demektir

Sözcü'nün skandal başlığını Akit Tv'deki Manşetlerin Dili Programı'nda yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu başlık 'Gelin Erdoğan’ın canına okuyun.' demektir." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"2 Ekim'de Almanya'nın milyar dolarlık Volkswagen Şirketi Türkiye'nin operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğini bilmiyor muydu? Operasyonu bilerek 2 Ekim'de şirketini Türkiye'de kurdu ve tercihini yaptı. Bu hainliğe imza atanlar 'Volkswagen Şirketi yatırımını erteledi.' diyebiliyorlar. Hem de Ticari Sicil Gazetesi'nde yazılmış hiçbir kararları yokken.

Bu başlık, 'alayınız gelsin de hepinizin dersini verelim.' anlamını taşımıyor. 'Alayınız gelsin.' ifadesi 'Gelin Yayyip Erdoğan ve Türkiye'nin canına okuyun.' anlamında kullanılmış.

 'Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler ve Araplar. Hepsi birleşti. Bırakın gelsinler'

The New York Tımes ise muhalif Sözcü'nün bu haberini işine geldiği şekilde yorumlayarak şöyle değerlendirdi:

Erdoğan'ı şiddetle eleştiren Sözcü Gazetesi Çarşamba günü 'Amerikalılar, Avrupalılar, Çinliler ve Araplar. Hepsi birleşti. Bırakın gelsinler.' dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı muhalefetin desteğini de arkasına alarak bu işi başardı.

A Milli Futbol takımımızın gol sevincinden sonra verdiği asker selamına da gönderme yapan alçaklar, haberine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Türk Milli Futbol Takımı iki uluslararası maçta asker selamı vererek Erdoğan'ı destekledi. Pop şarkıcıları da sosyal medyadan destek oluyorlar.

Washington merkezli bir araştırma grubu olan Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nun Ankara ofisine başkanlık eden Unluhisarcıklı, 'Erdoğan başarılı oldu.' dedi."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:26
  1. Ankara
  2. The New York Times

YORUM YAZ

  • Biraz Sağduyu...Biraz Sağduyu...13 dk önce
    Sözcü gazetesinden nefret eden biri olarak söylüyorum, BU MANŞETTEN BU SONUCU ÇIKARAN YENİAKİT GAZETEMİZİ KINIYORUM.Bu manşete böyle bir yorum yapmak için nasıl bir düşünce sisteminiz var merak ediyorum.Fitneyi meneden,yasaklayan,Peygamber Efendimizi (s.a.v) incitmeyin...
  • AlperAlper43 dk önce
    Sizin ali karahasanoğlunun bu başlığı nasıl yorumladığını unutmadık akit
  • VatanseverVatansever46 dk önce
    Hiçbir siyasî lider Türkiye Cumhuyeti Devletinden üstün değildir.Bu vatan için, bayrak için birleşmesini biliriz. Ülkemizin en büyük özelliği bu. Avrupası, Müslüman Dünyası, İsraili hepsi karşımızda da olsa bu ülkedeki birliğimizi bozamaz.Herşey yoluna girdiğinde tabiki konuşup tartışacağız.
  • Tata TongaTata Tonga49 dk önce
    trump türkiyeye mektup yazıyor, milletin mektuptan haberi yok.ey trump hem bize söyleniyor. biz trump muyuz?
  • Tata TongaTata Tonga50 dk önce
    bi susturamadınız sözcüyü... arınç ın damadı fetöden yırtıyor sözcüye fetö suçlaması yapılıyor...
  • ÖnderÖnder57 dk önce
    Mesele Erdoğan değil ki, mesele vatan meselesi. Bunlar bizi hiç tanımamış.

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