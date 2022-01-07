Sözcü’den terörist cilalama! Bu kafayla Gülen ve Karayılan da İBB’ye girer

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan bazı personelin "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

Teftiş kararını sonrası solak medya Ekrem İmamoğlu’nu savunma moduna geçti.

Bakanlığın bir kısmını açıkladığı somut delilleri yok sayarak işe alımların hukuki boyutundan bir açık yakalamak isteyen solak medya akılalmaz tezler ortaya atmaya başladı.

Teröristbaşları da İBB'ye girebilir mi?

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi, Anayasa Hukukçusu Doçent. Dr. Tolga Şirin’in görüşlerine dayandırarak “Sicili temiz kişiyi göreve alan başkan suç işlemiş sayılmaz” savını ortaya attı.

Mengi yazısında Şirin’in şu sözlerini aktardı; “Olağanüstü hal sürecinde Belediyeler Kanunu'nun 45. maddesine “Başkan eğer terör örgütüne yardım ve yataklık suçuyla görevden uzaklaştırılmışsa, bu durumda bir Meclis üyesinin görevlendirilmesi söz konusu olur” hükmünü getirdiler. Oysa “Olağan rejime” geçtik ve bu hükmün geçerli sayılmaması lazım. Ama AYM burada gerekli adımı atmış değil, dediğimiz olumsuz senaryonun uygulanmasına bu hükümler çok müsait. Yıllardır “Darbe Anayasası'nı değiştiriyoruz” söylemlerini kullanan iktidar, 127'nci maddedeki bu antidemokratik hükme dokunmadı. Bu açık OHAL'de konulan hükümle daha da derinleştirildi, bu riski kaydetmek gerekir. Fakat İBB Başkanı İmamoğlu'nun da söylediği gibi kendilerine hiçbir bilgi verilmiş değil, zaten işe alırlarken bu konuyla ilgili kurallar belli, dolayısıyla sicili temiz olan ve İçişleri Bakanlığı'ndan da herhangi bir bildirim gelmemişken olur da “terör örgütüyle ilişkili olduğu söylenen kişiler var ise” bu belediye başkanıyla ilgili bir mesele değildir. Belediye başkanı ne yapsın, elinde sicil belgesi temiz olan birini göreve aldığı için suç işlemiş sayılmaz. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bu açıdan son derece rahat olması gerekir.”

Sözcü’de ortaya adılan bu savuna akıllara şu soruyu getirdi; “FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve PKK elebaşları Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın da kesinleşmiş hapis cezaları yok, bunlar da İBB’de işe girebilir mi?”