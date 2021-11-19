Sözcü'den kuyruklu 'faiz' yalanı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayında politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16'ya Kasım ayında ise 1 puan indirimle 15'e düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından ise öncelikli olarak kamu bankaları faizleri düşürdü. Ancak faiz lobisinin Türkiye'deki medyası yalan haberlerle algı oluşturmaktan yine kaçınmadı.

Faiz medyası rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize karşı duruşunun ardından Merkez Bankası, üst üste hamleler yapmaya başladı. Ekim ayında politika faizini 2 puan indiren Merkez Bankası, Kasım ayında da faizcilerin oyununu bozarak 1 puan indirim yaparak faizi 15'e düşürdü. Ancak Merkez Bankası'nın bu adımı Türkiye'deki faiz lobisi ve faizci medyada rahatsızlık oluşturdu.

Kamu bankaları faizi hemen indirdi

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz indiriminin ardından 3 kamu bankası ortak açıklamayla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptı. Dün yapılan 100 baz puanlık indirim sonrası ise kamu bankaları hemen harekete geçerek kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Yine yalana başladılar

Ancak Türkiye'deki faiz oranlarının düşmesinden rahatsız olan solak zihniyet yine rahat durmadı. Dünkü faiz indirim kararının ardından harekete geçen Sözcü gazetesi, kamu bankalarının yaptığı faiz indirim açıklamalarını görmezden gelerek "Merkez faizi indiriyor, mevduat faizleri inmiyor, kredi faizleri artıyor" başlığıyla topluma yalan pompaladı.