Sözcüden görülmemiş manipülasyon! Haberi böyle verdi

Günde birkaç haberi manipülasyon yaparak veren sözcü gazetesi bir skandal habere daha imza attı. Kayyım atanan belediyenin başkanına sahip çıkarcasına haberi çarpıttı. “DEM’li belediyeye kayyum atandı, iki gün sonra karar çıktı” diye yazdı oysa gerçek hiç de öyle değildi.

Fuat Uğur sosyal medya hesabından gerçeği şöyle paylaştı.

“Sözcü “gazetesi” nin gazeteciliği budur. Seviyesizlik, çarpıtma ve manipülasyon.

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“DEM’li belediyeye kayyum atandı, iki gün sonra karar çıktı”

Sanki kayyum atanır atanmaz acilen bir dava açılmış, iki gün sonrasına duruşma günü alınmış ve karar çıkarılmış! Herkesin bildiği gerçek ne? Dava 10 yıldır sürüyor, duruşma günü da bir önceki duruşmada, aylar evvelinden veriliyor.”