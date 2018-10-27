Sözcü’den Diyanet’e “siyaset konuş” çağrısı! Hani Laiktiniz?

Laikçi kesimin Sözcü’sü, Diyanet’i siyaset konuşmadığı için eleştirdi. Diyanet’in dünkü Cuma hutbesinde aile konusunu işlemesinden rahatsız olan gazete, “Atatürk yok sayıldı” diye yazdı.

Aile konusuna değinildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dün (26 Ekim 2018) okutula Cuma Hutbesinde, Ailede şefkat ve nezaket dili konusu işlendi.

Diyanet siyasete girmedi diye rahatsız oldu

Sözcü konusu, “Diyanet'ten Atatürk'e vefasızlık” başlığıyla birinci sayfasına taşıdı.

“Atatürk yok sayıldı”

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Atatürk'ün emriyle kurulan Diyanet, 2012 yılına kadar 29 Ekim haftasına denk gelen Cuma hutbelerinde Cumhuriyet'in önemini anlatırdı.

Dün 81 ilde okutulan hutbelerde Cumhuriyet ve onu kuran Atatürk yok sayıldı. Onun yerine ‘Ailede şefkat ve nezaket dili’ anlatıldı.”