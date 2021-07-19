Sözcü'den bayram arefesinde profesyonel algı

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi Kurban Bayramı öncesi, "Bayram gelmiş neyime! Emeklinin maaşından bir yılda neler azaldı?" başlığıyla algı içerikli bir manşet attı.

Emeklilerin aldığı maaşı ve emekli maaşlarına enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı görmezden gelerek sadece bayram ikramiyelerini baz alıp "emekliler perişan" algısı oluşturmaya çalışan Sözcü'nün söz konusu haberi Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde ele alındı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan yüzde 10'luk zammı az bulduklarını ve bu nedenle eleştirdiklerini aktaran Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yüzde 10'luk zammı eleştirdik, yüzde 25-30 oranında zam yapın dedik. Nasıl olsa 2 yıldır zam yapılmamış diye bu konuyu eleştirdik" dedi.

Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi'nin kamuoyunda "alım gücü buharlaşan emekliler kuru ekmeğe talim oldu" şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Sözcü Gazetesi'nin yılda 12 defa alınan emekli maaşı ile yılda 2 defa alınan emekli ikramiyesini birbiriyle karıştırıp emekli ikramiyesine yapılan yüzde 10'luk zammı sanki emekli maaşına yapılan zam o kadarmış gibi göstermeye çalıştığını aktaran Karahasanoğlu, söz konusu haberi "ahlaksızlık" ve "rezalet" oalrak nitelendirdi.

"Sözcü Gazetesi emekli maaşına normal enflasyonun üzerinde yapılan yüzde 2'lik refah payı artışını dikkate almaksızın, enflasyonun üzerinde bir zam yapıldığını hiç dikkate almaksızın sadece bayram ikramiyesi ile işi kurtarmaya çalışıyor. Sanki emekliler sadece yılda 2 kere emekli ikramiyesi alıyorlar maaş falan almıyorlarmış gibi bir algı üretiyorlar" diyen Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce 2300 lira alan şimdi 2900 lira alan emeklinin durumuna bakıyorum. Neresinden baksanız yüzde 20 zam almış. Enflasyon yüzde 16-17 civarında diye açıklama yapılıyor. Demekki enflasyonun üzerinde zam gelmiş."