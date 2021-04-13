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Medya Sözcü’den ‘Artık tek tek satılıyor’ algısı! Domates kızarıyor yüzleri kızarmıyor
Medya

Sözcü’den ‘Artık tek tek satılıyor’ algısı! Domates kızarıyor yüzleri kızarmıyor

Hükümeti karalamak adına her türlü yalan dolana sarılan Sözcü gazetesi ve türevleri, şimdi de bir özel tür olduğu gerekçesiyle tek tek satılan bir domates çeşidini gösterip ‘Artık domatesi bile tek tek satılıyor” diyerek açlık algısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:21:00 - 2021-04-13 13:29:49

 yeniakit.com.tr 

Sözcü gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor. Bu ülkeye mürekkep ve kağıt israfından başka bir şey veremeyen Sözcü, arkasına aldığı ekonomist diye ortalıkta dolanan Özgür Demirtaş gibi isimlerle ortak algı operasyonu çalışmaları yapıyor.

‘Domates tek tek satılıyor’

Bu ülken her türlü nimetinden yararlanıp, açlık edebiyatı yaparak ekonomi krizi çığırtkanlığı yapan Sözcü, şimdi de özel olarak satılan bir domates türü üzerinden algı operasyonuna imza attı. Tek tek satılan domates türünün fotoğrafını gösterip, "Domates markette taneyle satılıyor” başlığı atarak açlık çığırtkanlığı yapan Sözcü’ye bir destek de Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Biz fakir olabiliriz ama bak Batı’da da domates tane tane satılıyor. Terör örgütünün de sonu geldi.  Sıra bizi kıskanıyolar’cılarda” ifadelerini kullanarak Sözcü’nün algı operasyonunu laubaliliğe çevirdi.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuyu değerlendiren Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Domatesin fiyatı 2 yıl öncesine kadar 12 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi 5-6 lira seviyesinde, 4 liraya kadar var ama gelin görün ki şimdi tek domatesle ambalaj yapıyorlar. Ambalajının fiyatı ne kadar diye sorarsanız belki 1 liraya da o ambalaj mal olacaktır. Şimdi bu Türkiye’deki iyileşmenin göstergesi mi, özel domatesleri bile marketlerde bulabilme, belli bir kesime hitap eden bir domatesin varlığı mı acaba Türkiye’nin geliştiğini gösteriyor. Yoksa bu tarafın yaptığı algı operasyonundaki gibi aslında ucuz domatesler ama yarım kilo 1 kilo alamıyor da vatandaş gidiyor tek tek tane ile alıyormuş gibi yapılan bir algıyla karşı karşıya kalıyoruz.” dedi.

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