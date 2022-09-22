Sözcü yazarının iki gün geçmeden ortaya çıkan ikiyüzlülüğü! İşi sadece darbe tahrikçiliği değilmiş, bir de darbeci avukatlığı varmış!

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Daha iki gün önce, TV100 ekranlarında "Beni darbe tahrikçiliği ile mi suçluyorsun?" diye yaygara koparan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat darbecilerinin avukatlığına soyunarak ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Darbe tartışması yaşanmıştı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TV 100 canlı yayınında AK Parti eski milletvekili Ali Turan ile "darbe" tartışması yaşadı.

Erkin, TOKİ Projesi'ni karalarken, AK Partili Turan'a, "Daha dur bakalım. Seçime 8 ay var. Bakalım bu ülkede neler yaşanacak?" dedi.

Ali Turan, Aytunç Erkin'e, "İhtilal mi yapacaksınız?" diye sordu.

Bunun üzerine yaygara koparan Aytunç Erkin, "Beni darbe tahrikçiliği ile mi suçluyorsun?" diyerek üste çıkmaya çalışmıştı.

Bugünkü yazısıyla ikiyüzlülüğünü ispatladı! Hem darbe tahrikçisi hem de darbeci avukatı

28 Şubat Post Modern Darbesi'nin baş faillerinden darbeci Çetin Doğan’ın avukatlığına soyunan Aytunç Erkin, eşinin sözlerini aktardı.

Rütbesi sökülen darbeciye 'Paşa' güzellemesi

Rütbeleri sökülmesine rağmen darbeci Çetin Doğan için "Çetin Paşa" diye hitap eden Aytunç Erkin yazısında darbecilerin avukatlığının yanında duygu sömürüsü de yaptı.

Doktorlara aba altında sopa gösterdi

Doktorlara yönelik tehditkar bir üslup kullanan ve "doktorları cezaevinde misafir etsek" diyerek aba altından sopa gösteren Nilgün Doğan'ın "Özellikle kalp durumu kritik ve dilaltı ilaçlarıyla idare ediyor. Hastane, ‘risk var ama içeride de dışarıda da bu risk aynı' diye rapor verdi. Çetin, Adli Tıp'a gitmeyi reddetti. Acaba o doktorları bir geceliğine cezaevinde misafir etsek de koşulları bir görseler mi diye düşünüyorum" sözlerini aktaran Aytunç Erkin, rütbesi sökülen darbeci Hakkı Kılınç'a da "Tümgeneral" ifadesini kullandı.

Duygu sömürüsü üstüne duygu sömürüsü: Darbeci Hakkı Kılınç 'kansız'mış!

Ankara Sincan Cezaevi'nde cezasını çeken ve doktorların cezaevi koşullarında kalabileceği görüşünde olduğu darbeci Hakkı Kılınç’ın da fotoğrafını paylaşan Erkin, hikaye okuyan eşi Saadet Kılınç’ın duygu sömürüsü yaptığı şu sözlerini aktardı:

“Gözaltına alındığında Adli Tıp'a götürdüler Hakkı'yı ve kasık fıtığının büyüdüğünü söylediler. Devlet hastanesinde 10 saat süren bir ameliyat geçirdi. Dikişleriyle cezaevine götürdüler. Sorun yaşadı ve sonda takıldı. Sonda gece çıktı ve doktor geldi. Çatallı sonda taktı, sabaha kadar kan döktü Hakkı. Kansız kaldı. Bu arada 70 kilodan 60 kiloya düştü. Kapalı görüşte üç kez gözleri açık, başı düştü, boş bakıyordu. Sonra da açık görüşte aynı durum yaşandı. Dedim ki, ‘İyileştirip geri vereyim Hakkı'yı' kabul etmediler. Hastanede beş dakikada muayene ettiler ve ‘Cezaevinde kalabilir' dediler. Hakkı, ‘Benim söyleyeceklerim var. Beni dinlemediniz, idam edilenlerin bile son sözü sorulur' diye mektup yazdı, kabul etmediler. İstanbul'da Adli Tıp'a götürüldü. Heyet olumsuz yanıt verdi. Vertigosu var, Parkinson ve şeker başlangıcı. Bu zulüm bitsin!”

Bunlar mı hastalıktan kırılıyor? Duygu sömürüsü yaptığı darbeciler turp gibi!

Öte yandan darbeci avukatlığı yapan Aytunç Erkin'in yayınladığı fotoğraflarda darbecilerin turp gibi oldukları görüldü.