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Medya Sözcü yazarından ilginç talep: Doğalgaza zam yapılmalı
Medya

Sözcü yazarından ilginç talep: Doğalgaza zam yapılmalı

Hükümete her konuda muhalefet etmeyi gazetecilik zanneden Sözcü'nün yazarı Necati Doğru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir açıklaması üzerinden çarpık bir mantık örgüsü kurdu. Elvan'ın “100’e mâl ettiğimiz doğalgazı vatandaşa 25’e veriyoruz” şeklindeki sözlerine "Zararı kimin parasıyla kapatıyorsunuz?" diyerek karşı çıkan Doğru, adeta hükümetin doğalgaz fiyatlarında şartlarını zorlamamasını ve zam yapmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:29:00 -
Sözcü yazarından ilginç talep: Doğalgaza zam yapılmalı

Hükümete her konuda muhalefet etmeyi gazetecilik zanneden Sözcü'nün yazarı Necati Doğru, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir açıklaması üzerinden çarpık bir mantık örgüsü kurdu. Elvan'ın “100’e mâl ettiğimiz doğalgazı vatandaşa 25’e veriyoruz” şeklindeki sözlerine "Zararı kimin parasıyla kapatıyorsunuz?" diyerek karşı çıkan Doğru, adeta hükümetin doğalgaz fiyatlarında şartlarını zorlamamasını ve zam yapmasını talep etti. İşte Doğru'nun o "yanlış" yazısı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçen gün “100’e mâl ettiğimiz doğalgazı vatandaşa 25’e veriyoruz” dedi.

Maksat halka hizmet.

İyi de…

Sayın Bakan, kimin bileziklerini satıp sermayeye katkı yapıyorsunuz?

Siz kral değilsiniz. Padişah, şah değilsiniz.

Siz bir bakan, devletin maaşlı bir memurusunuz.

Siz ne hakla ve hangi hesapla 100’e mâl ettiğiniz doğalgazı 25’e satabiliyorsunuz?

Zararı kimin parası ile kapatıyorsunuz?

Bu zararına satışın sonu nereye gider? Sonunda çöküşe mi gider?

Böyle sorular. Cevap bekler."

 

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Yorumlar

Bal

Dünya piyasasının ne durumda olduğuna bakınca, herşey netleşiyor. Bu gelişmeye bakınca, aslında doğal gaz fiyatları daha yüksek olmalı. Gerçek fiyatlar aylık faturamıza yansımış olsa, bazıları tamamen çıldırırlar. Devletimiz sağolsun, var olsun.
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