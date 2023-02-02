Sözcü yazarından altılı masa yorumu: Masada bilek güreşi var

Tv100 ekranlarına çıkan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığını ifade ederek "Masada bir bilek güreşi var. Akşener 'İnat etme' diyor. Kılıçdaroğlu '13 Şubat'ta masaya aday olarak geliyorum' diyor" dedi.

2023 seçimleri yaklaşmasıyla birlikte ülke genelindeki heyecan da artmaya başladı.

Özellikle Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan karşısında Millet İttifakı’nın kimi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gününden sonra telefonları acı acı çalacak. Ben Kemal, geliyorum” sözleriyle birlikte birçok kişi söz konusu Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşünmüştü.

Bununla birlikte Altılı Masa içerisinde İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin söz konusu durumu Tv100’de yayınlanan “Şimdi Konuşalım” programında değerlendirdi.

Erkin, “Kılıçdaroğlu ‘Ben 13 Şubat’ta aday olarak masaya geliyorum. Akşener kendini hazırla, genel kurulunu hazırla, teşkilatına sor, ben geliyorum Bay Kemal olarak’ dedi. Akşener’de bunun cevabını genel kurulda verdi bugün. ‘Milletin iradesi koltuk sevdasına feda edilemez. İnat etme’ dedi. Bunlar Kılıçdaroğlu’na söyleniyor herhalde” dedi.

Erkin daha sonra Altılı Masa içerisinde CHP ile İYİ Parti arasında bir bilek güreşi yaşandığını ifade etti.