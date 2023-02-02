  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözcü yazarından altılı masa yorumu: Masada bilek güreşi var
Gündem

Sözcü yazarından altılı masa yorumu: Masada bilek güreşi var

Altılı Masa'daki durumu canlı yayında değerlendiren Sözcü yazarı Aytunç Erkin, masada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerginliğin olduğunu belirtti. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 00:48:00 - 2023-02-02 00:50:47

Tv100 ekranlarına çıkan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığını ifade ederek "Masada bir bilek güreşi var. Akşener 'İnat etme' diyor. Kılıçdaroğlu '13 Şubat'ta masaya aday olarak geliyorum' diyor" dedi.

2023 seçimleri yaklaşmasıyla birlikte ülke genelindeki heyecan da artmaya başladı.

Özellikle Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan karşısında Millet İttifakı’nın kimi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçim gününden sonra telefonları acı acı çalacak. Ben Kemal, geliyorum” sözleriyle birlikte birçok kişi söz konusu Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşünmüştü.

Bununla birlikte Altılı Masa içerisinde İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin söz konusu durumu Tv100’de yayınlanan “Şimdi Konuşalım” programında değerlendirdi.

Erkin, “Kılıçdaroğlu ‘Ben 13 Şubat’ta aday olarak masaya geliyorum. Akşener kendini hazırla, genel kurulunu hazırla, teşkilatına sor, ben geliyorum Bay Kemal olarak’ dedi. Akşener’de bunun cevabını genel kurulda verdi bugün. ‘Milletin iradesi koltuk sevdasına feda edilemez. İnat etme’ dedi. Bunlar Kılıçdaroğlu’na söyleniyor herhalde” dedi.

Erkin daha sonra Altılı Masa içerisinde CHP ile İYİ Parti arasında bir bilek güreşi yaşandığını ifade etti.

PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar
PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar

Medya

PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar

Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay
Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay

Medya

Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay

Altılı masadakilerin feleği şaşacak! Bu defaki çok ama çok fena
Altılı masadakilerin feleği şaşacak! Bu defaki çok ama çok fena

Medya

Altılı masadakilerin feleği şaşacak! Bu defaki çok ama çok fena

Altılı masa Türk yargısını AİHM'e teslim etmek istiyor
Altılı masa Türk yargısını AİHM'e teslim etmek istiyor

Gündem

Altılı masa Türk yargısını AİHM'e teslim etmek istiyor

Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı
Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı

Gündem

Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23