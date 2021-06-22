Sözcü yazarı Koç'un damadı İnan Kıraç'a çaktı!

Son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği SBK Holding'in sahibi firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddaların ardı arkası kesilmezken konu Koç Holding'e kadar uzandı.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "SBK olayında asıl cevaplandırılması gereken soru: 40 milyon dolarlık hisse 7 milyon liraya nasıl devredildi?" başlıklı bugünkü yazısında, Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç’ın 40 milyon dolarlık şirket hissesini 7 milyon TL’ye aldığını ileri sürdü.

Öztürk "Bu durumda şu soru akla geliyor: Sezgin Baran Korkmaz'ın 80 milyon dolar, İnan Kıraç'ın ise 40 milyon dolar olduğunu söylediği hisseler, nasıl oluyor da 7 milyon 396 bin 700 TL'ye alınıyor?" sorusunu sordu.

İşte Öztürk'ün o yazısı;

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin başvurusu üzerine İnterpol tarafından arandığı iddialarının kabul etmiyor, “Eğer ABD tarafından aransam, İsviçre'de ticaret yapabilir miyim?” diyordu. Sıkça gündeme getirdiği konulardan birisi de, “Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) benim hakkımda yazdığı rapor üzerine yurtdışına çıkış yasağı ve mal varlığıma tedbir konulmuştu. ABD'den gelen ve kara para soruşturmasıyla ilgimin olmadığına ilişkin yazı üzerine de çıkış yasağı da, mal varlığım üzerindeki tedbir de kaldırıldı” diyordu. Ama, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanması, ABD'nin başvurusu üzerine gerçekleştirildi.

Biraz geriye dönelim. İstanbul Cumhurilet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020 tarih ve 2020/137034 soruşturma sayılı yazısıyla, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'na dayanarak SBK Holding ve bağlı şirketlerinin tamamına el koyma talep etti. Aynı gün, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği malvarlığına el koyma kararı verdi. Aynı gün, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30.09.2020 tarih, 2020/563 sorgu sayılı kararıyla, SBK hakkında “yurt dışına çıkmamak” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

36 gün sonra

1 ay 6 gün sonra yani 6 Kasım 2020 tarihinde İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, tedbirlerin tamamının kaldırılmasına karar verdi. Kararda, 05.11.2020 tarihli (MASAK) raporu gerekçe/dayanak olarak gösterildi. 17.11.2021 tarihinde, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 2020/5037 D. İş sayılı kararla, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı yasağını da kaldırdı.

Kronolojik sıralamaya sadık kalmak gerekirse, araya Sedat Peker'in yayımladığı videolu iddiayı koymak gerekir. Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın 4 Aralık 2020'de İçişleri Bakanlığı'na çağırıldığını, kendisinden, “bir şirkete olan 40 milyon dolarlık alacağından vazgeçmesinin istendiğini, yürütülen soruşturma kapsamında kendisine operasyon yapılacağı bilgisinin verildiğini” öne sürdü.

Baran, 5 Aralık 2020 tarihinde THY'nın tarifeli uçağıyla yurtdışına çıktı. Sedat Peker, bu iddiası için HTS kayıtlarının ve İçişleri Bakanlığı kameralarının kendisini doğrulayacağını söyledi. Peker'in bu önemli iddiası için İçişleri Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmadı.

İnan Kıraç'ın şirketi

Sezgin Baran Korkmaz yurtdışına çıktıktan sonra, 05.11.2020 tarihli MASAK raporunun henüz mürekkebi kurumamıştı. 29.12.2020 tarihinde Anadolu Ajansı tarafından abonelerine servis edilen haberde, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 134 milyon dolar kara para aklandığı belirtiliyordu.

ABD'nin UTAH Federal Savcılığı'nın talep ve soruşturması kapsamında, Kingston Kardeşler'in itirafçı oldukları, ABD hazinesini dolandırarak elde ettikleri yarım milyar dolar civarındaki teşvikin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiğini, 2014-2018'de SBK kontrolünde İnşaat/ Teknoloji yatırımları yapıldığını, şirketler satın alındığını söyledikleri de ABD ve Türk medyasına yansıdı.

SBK'ın satın aldığı şirketlerden biri de İnan Kıraç'a ait “Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment” şirketiydi. Bunu ilk olarak SÖZCÜ haber yapmıştı. 29.09.2020 tarihli haberimize göre 82 milyon dolar ödenen bu satıştan sonra, yüzde 42,5'i İnan Kıraç'ta, yüzde 12,5'i Kıraç ailesinde kalan Kıraça Holding'in, yüzde 45 oranındaki hisselerine sahip olan SBK ana hissedar olmuştu.

7 Milyon 396 bin TL'ye indi

İnan Kıraç, Nahum ailesiyle ortaklıklarını sonlandırmıştı. Sezgin Baran Korkmaz da Nahum ailesinin elinde bulunan Kıraça Holding'in hisselerini satın almıştı. İnan Kıraç bu durumdan duyduğu rahatsızlığı bir mektupla T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiş ve bu konunun araştırılmasını istemişti. Sezgin Baran Korkmaz'dan, Silcolux hisselerini, İnan Kıraç'a devretmesi isteniyordu.

Sezgin Baran Korkmaz, yurtdışında çıktıktan sonra, Silcolux İnvestment Hisseleri, İnan Kıraç hesabına 28 Ocak 2021'de Avukatı emekli albay Levent Göktaş'a devredildi. Bu devir işlemi, Kıraça Holding ve KARSAN Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı. KAP duyurusu metninde yer alan dipnotta, hisselerin 7 milyon 396 bin 700 TL karşılığında devredildiği yazılı. Zaten en dikkat çeken bölüm de bu.

Bu durumda şu soru akla geliyor: Sezgin Baran Korkmaz'ın 80 milyon dolar, İnan Kıraç'ın ise 40 milyon dolar olduğunu söylediği hisseler, nasıl oluyor da 7 milyon 396 bin 700 TL'ye alınıyor? Aradaki farktan Sezgin Baran Korkmaz neden feragat etti? KAP duyurusu gerçeği yansıtmıyor mu? Yansıtmıyorsa Sermaye Piyasası Kurulu'nun res'en devreye girmesi gerekmez mi?

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