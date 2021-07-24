Sözcü yazarı itiraf etti! 'Bizim solcuların anti emperyalistliği ABD fonuna kadar'

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Medyascope'un ABD merkezli Chrest Foundation tarafından fonlandığının ortaya çıkmasından sonra başlayan tartışmaları değerlendirdi. 'Ruşen Çakır’ı aradım Pentagon’u sordum' başlığını kullanan Erkin, solcuların emperyalizme bakışına ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.

'ABD merkezli bir fondan destek almak ne anlama geliyor?'

Ruşen Çakır'ın Vatan gazetesinde çalışırken kullandığı ifadeleri hatırlatan Aytunç Erkin, şunları yazdı: "16 yıl önce gazeteci Ruşen Çakır, 'Pentagon'dan para alan gazetecilerin enerjilerini, hem de çok ucuza, Amerikan ordusu için seferber etmiş olmaları ağırıma gidiyor' cümlesini kuruyor! Peki… ABD merkezli bir fondan destek almak ne anlama geliyor? O kuruluşun ‘sivil' olması mı?"

" 'Psikolojik savaş' sivil olursa kabul mü edilmeli?"

"Ve bugün… ABD'den fon almak ‘bağımsız gazetecilik' diye nitelendiriliyor! Hatta bazı 'solcularımız' bile böyle düşünüyor! 'Psikolojik savaş' sivil olursa kabul mü edilmeli? Ruşen Çakır bugün yaşananlarla o gün yazdığı haberi 'elma ile armut' diye karşılaştırdı. Yorum sizin…