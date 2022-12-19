Sözcü yazarı, ısrarla kaşınıyor! Yine kendini rezil edeceksin değil mi?

Türk medyasının gelmiş geçmiş en büyük asparagasçılarından biri olan ve hemen hemen hiçbir öngörüsünün tutmamasıyla nam salan Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu defa da AK Parti'nin gidici olduğu kehanetini yumurtladı.

Turan, yazısında “İktidar ne yaparsa yapsın artık bu yama dikiş tutmaz! Memleketin hali meydanda… Şairin dediği gibi “Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!” " ifadelerini kullandı.

Rahmi Turan daha önceki seçimlerde de aynı nakaratı tekrarlamış, 2011 seçimlerinde, 2015 seçimlerinde, son olarak da 2018 seçimlerinde aynı şeyleri yazmış, ama sandıklar açıldığında çıkan neticeler, kendisinde hayal kırıklığına yol açmıştı.