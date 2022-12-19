  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sözcü yazarı, ısrarla kaşınıyor! Yine kendini rezil edeceksin değil mi?
Medya

Sözcü yazarı, ısrarla kaşınıyor! Yine kendini rezil edeceksin değil mi?

Türk medyasının gelmiş geçmiş en büyük asparagasçılarından biri olan ve hemen hemen hiçbir öngörüsünün tutmamasıyla nam salan Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu defa da AK Parti'nin gidici olduğu kehanetini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 09:50:00 - 2022-12-19 09:55:51
Sözcü yazarı, ısrarla kaşınıyor! Yine kendini rezil edeceksin değil mi?

Türk medyasının gelmiş geçmiş en büyük asparagasçılarından biri olan ve hemen hemen hiçbir öngörüsünün tutmamasıyla nam salan Sözcü yazarı Rahmi Turan, bu defa da AK Parti'nin gidici olduğu kehanetini yumurtladı.

Turan, yazısında “İktidar ne yaparsa yapsın artık bu yama dikiş tutmaz! Memleketin hali meydanda… Şairin dediği gibi “Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!” " ifadelerini kullandı. 

Rahmi Turan daha önceki seçimlerde de aynı nakaratı tekrarlamış, 2011 seçimlerinde, 2015 seçimlerinde, son olarak da 2018 seçimlerinde aynı şeyleri yazmış, ama sandıklar açıldığında çıkan neticeler, kendisinde hayal kırıklığına yol açmıştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KAYI

İTİN DUASI KABUL OLSA GÖKTEN SOMUN YAĞAR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23